จ่อออกหมายจับอีก 4 ราย ทีมอุ้มฆ่า "ผู้จัดการท็อป" ผบช.น.เชื่อยังอยู่ในประเทศ

MGR Online-น.1 เผยเตรียมออกหมายจับเพิ่ม ทีมอุ้มฆ่า "ผู้จัดการท็อป" ภายในสัปดาห์นี้ มีส่วนเกี่ยวข้องช่วย "อาร์ต" ลงมือก่อเหตุ เชื่อยังอยู่ในประเทศ
วันนี้ (16 มี.ค.) ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น.กล่าวถึงกรณีกลุ่มคนร้ายดักอุ้ม นายรุทธ์ หรือ "ท็อป" ผู้จัดการบริษัทนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ บริเวณลานจอดรถบ่อตกกุ้ง ซอยรัชดา 18 ก่อนไปพบศพสภาพถูกเผาในห้องน้ำบ้านร้าง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ว่า ชุดสืบสวน สน.สุทธิสาร รู้ตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน ขออนุมัติหมายจับอีก 4 ราย มีพฤติกรรมช่วย นายภูเมธ (สงวนนามสกุล) หรืออาร์ต หัวหน้าทีมและผู้ต้องหาคนสำคัญ คาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะแล้วเสร็จ
พยานหลักฐานฐานพบว่า นายภูเมธ มีการเรียก 4 คนนี้ ให้มาช่วยอุ้มอำพรางศพ โดยมี นายสรวีร์ (สงวนนามสกุล) เป็นผู้จ้างวาน อย่างไรก็ตาม ต้องดูว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดเพิ่มเติมหรือไม่ เพื่อจะได้แจ้งข้อหาเพิ่มเติม ส่วนผู้ต้องหาในเรือนจำทางพนักงานสอบสวน แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมแล้ว ยืนยันมีข้อมูลพยานหลักฐานค่อนข้างครบถ้วน ไม่กังวลถึงแม้ยังไม่มีการสอบปากคำเพิ่มเติม
สำหรับผู้ร่วมก่อเหตุทั้ง 4 คน เชื่อว่ายังคงอยู่ในประเทศ หากไม่อยากถูกจับกุมให้รีบมามอบตัว หากได้ตัวแล้วถึงจะทราบว่ามีความเชื่อมโยงอย่างไร ประเด็นการลงมือฆ่าเกี่ยวข้องอย่างไรนั้น ผู้เสียชีวิตอยู่กับผู้ต้องหาทั้ง 8 คน ยกเว้น นายสรวีร์ แต่ใครจะลงมืออย่างไรนั้น ต้องดูพยานหลักฐานต่างๆ ต่อไป ไม่ว่าจะมอบตัวหรือไม่มอบเป็นส่วนของพวกเขา แต่ทางตำรวจจะรวบรวมพยานหลักฐาน ดำเนินคดีส่วนที่เกี่ยวข้อง.