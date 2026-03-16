เหรียญสารพัดนึก ปี 2517 หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง จ.บุรีรัมย์

เหรียญ “สารพัดนึก” ของ หลวงพ่อทิพย์ ธมฺมนิโยโก แห่ง วัดโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จัดเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมในวงการพระเครื่องสายอีสาน โดยจัดสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2517 ในช่วงที่ชื่อเสียงของหลวงพ่อทิพย์กำลังเป็นที่เลื่องลือด้านพุทธาคมและเมตตามหานิยม ชาวบ้านในพื้นที่ต่างให้ความเคารพศรัทธาอย่างสูง และมักกล่าวถึงพุทธคุณด้านคงกระพัน แคล้วคลาด และโชคลาภ
การจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจกจ่ายให้กับศิษยานุศิษย์และผู้ศรัทธาที่มาร่วมทำบุญกับทางวัด อีกทั้งยังเป็นการหารายได้เพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคภายในวัดโพธิ์ทอง ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวถือเป็นวัดสำคัญของชุมชน โดยมีหลวงพ่อทิพย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง
ลักษณะของเหรียญสารพัดนึก ปี 2517 เป็นเหรียญโลหะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้านหน้าปั๊มรูปเหมือนหลวงพ่อทิพย์อย่างชัดเจน รายละเอียดใบหน้าคมชัดตามศิลปะการสร้างพระเครื่องยุคปี 2510 ส่วนด้านหลังมีอักขระยันต์และลวดลายมงคลตามตำรับวิชาโบราณ ซึ่งสื่อถึงความหมายด้านการคุ้มครอง ปกป้อง และเสริมสิริมงคลแก่ผู้บูชา
สำหรับพิธีพุทธาภิเษกนั้น จัดขึ้นอย่างเข้มขลังตามแบบพิธีกรรมโบราณ โดยหลวงพ่อทิพย์ได้อธิษฐานจิตปลุกเสกด้วยตนเองตามตำราวิชาที่ท่านศึกษาและปฏิบัติสืบทอดมา ทำให้เหรียญรุ่นนี้ได้รับการกล่าวขานจากศิษยานุศิษย์ถึงประสบการณ์ด้านเมตตามหานิยม โชคลาภ และแคล้วคลาดจากภยันตราย
ปัจจุบันเหรียญสารพัดนึก ปี 2517 ของหลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง ถือเป็นพระเครื่องท้องถิ่นที่เริ่มได้รับความสนใจจากนักสะสมมากขึ้น เนื่องจากเป็นวัตถุมงคลยุคต้นของหลวงพ่อทิพย์และมีจำนวนหมุนเวียนในตลาดไม่มาก ทำให้พระสภาพสวยเดิมเป็นที่ต้องการของนักสะสมพระเครื่องสายอีสาน และนับเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่มีคุณค่าทั้งทางพุทธศิลป์และประวัติศาสตร์ของวงการพระเครื่องจังหวัดบุรีรัมย์
หลวงพ่อทิพย์ ธมฺมนิโยโก อดีตเจ้าอาวาส วัดโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพระเกจิอาจารย์ที่ชาวบุรีรัมย์ให้ความเคารพศรัทธาอย่างมาก ท่านมีชื่อเสียงด้านเมตตามหานิยม แคล้วคลาด และวิทยาคมตามแบบพระสายอีสานในอดีต หลวงพ่อทิพย์อุปสมบทตั้งแต่อายุยังน้อย และตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัยควบคู่กับการเรียนรู้วิชาอาคมจากครูบาอาจารย์ในพื้นที่ จนมีความเชี่ยวชาญและเป็นที่พึ่งทางจิตใจของชาวบ้าน
ภายหลังท่านได้จำพรรษาและดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง พร้อมทั้งพัฒนาวัดและช่วยเหลือชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ท่านยังได้ปลุกเสกวัตถุมงคลหลายรุ่นให้กับศิษยานุศิษย์ โดยเฉพาะเหรียญที่จัดสร้างในช่วงทศวรรษ 2510 ซึ่งได้รับความนิยมในหมู่นักสะสมพระเครื่อง ด้วยพุทธคุณด้านเมตตา โชคลาภ และคุ้มครองป้องกันภัย ทำให้ชื่อของหลวงพ่อทิพย์ยังคงเป็นที่กล่าวถึงในวงการพระเครื่องของจังหวัดบุรีรัมย์จนถึงปัจจุบัน