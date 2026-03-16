สาว 29 ร้อง ป.เร่งรัดคดี! ถูกหนุ่มหื่นข่มขืน-ลักทรัพย์ หลังแสร้งเป็นพลเมืองดีช่วย จยย.ล้ม

"จ่าคิงส์" พาสาววัย 29 ร้องกองปราบสางคดี หลังถูกหนุ่มหื่นแสร้งเป็นพลเมืองดีเข้าช่วยเหลือขณะรถ จยย.ล้ม บริเวณแยกโพธิ์แก้ว สุดท้ายกลับพาไปข่มขืนที่ห้องพักย่านลำลูกกา
วันนี้ ( 16 มี.ค. ) ที่ หน้ากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นายธมนันท์ แตงทิม หรือ "จ่าคิงส์ สะพานใหม่" ได้พา น.ส.บี (นามสมมติ) อายุ 29 ปี เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน กองปราบปราม เพื่อขอความเป็นธรรมกรณีถูกมิจฉาชีพที่ทำทีเข้าช่วยเหลือขณะรถจักรยานยนต์ล้ม ก่อนล่อลวงไปข่มขืนกระทำชำเราและลักทรัพย์
น.ส.บี กล่าวว่า เมื่อตี 3 ของวันที่ 9 มี.ค.ที่ผ่านมา ตนและ นายบอย (นามสมมติ) อายุ 32 ปี แฟนหนุ่ม ได้ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากย่านลาดพร้าว 101 หลังจบงานเลี้ยงวันเกิด เมื่อมาถึงบริเวณแยกโพธิ์แก้วเวลาประมาณ 03.25 น. รถเกิดเสียหลักล้มลงเนื่องจากแฟนมีอาการมึนเมา ระหว่างนั้นมีชาย 2 คน ขับขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฟีลาโน่ สีเทา ทะเบียนป้ายแดง และรถยี่ห้อสกู๊ปปี้ เข้ามาทำทีช่วยเหลือ โดยตนจำหน้าเจ้าของรถฟีลาโน่ได้แม่นยำ ทว่าหลังจากช่วยพยุงรถขึ้นมา ตนก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลย ทั้งที่ศีรษะไม่ได้กระแทกพื้น จึงสงสัยว่าอาจถูกวางยาหลังจากชายคนดังกล่าวที่เข้ามาประชิดตัวหรือไม่
ด้าน นายบอย แฟนหนุ่ม ระบุว่าในขณะนั้นตนอยู่ในอาการมึนเมา เมื่อพยุงรถขึ้นได้เข้าใจว่าแฟนสาวขึ้นซ้อนท้ายรถมาด้วยแล้ว จึงรีบขับออกไปทันทีจนกระทั่งไปประสบอุบัติเหตุชนท้ายรถยนต์ส่วนบุคคลบริเวณแยกเกษตรนวมินทร์จนสลบและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล โดยไม่ทราบเลยว่าแฟนสาวไม่ได้นั่งซ้อนท้ายมาด้วย
น.ส.บี กล่าวต่อว่า พอตนตื่นมาอีกครั้งในช่วงเวลาประมาณ 10.00 - 11.00 น. พบว่าตนเองอยู่ในห้องพักแห่งหนึ่งย่านซอยลำลูกกา 27 ในสภาพเปลือยกาย และพบชายคนที่เข้ามาช่วยเหลือนอนอยู่ในห้องดังกล่าว ซึ่งตนจำหน้าและรถได้ชัดเจน ตนรู้สึกได้ว่าถูกข่มขืนกระทำชำเราโดยไม่ยินยอม อีกทั้งยังพบว่าเงินสดจำนวนพันกว่าบาทหายไป ต่อมาเมื่อชายคนดังกล่าวออกจากห้องน้ำ ตนซึ่งอยู่ในอาการหวาดกลัวไม่กล้าโวยวาย จึงขอให้เขาไปส่งที่โรงพยาบาล แต่ชายคนนั้นกลับนำไปทิ้งไว้ที่สะพานลอยตรงข้ามซอยลำลูกกา 27 อ้างว่าน้ำมันรถไม่พอ
น.ส.บี กล่าวอีกว่า หลังเกิดเหตุได้เข้าแจ้งความที่ สภ.คูคต จ.ปทุมธานี และชี้ตัวยืนยันคนร้ายคือ นายสมศักดิ์ หรือ "นายเหลือง" พร้อมเข้ารับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล ซึ่งต้องรอผลแล็บจากศิริราชประมาณ 1 เดือน อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีท่าทีกระตือรือร้นและคดีไม่มีความคืบหน้า จึงตัดสินใจร้องเรียนจ่าคิงส์เพื่อให้พาเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อเร่งรัดคดีเนื่องจากพฤติการณ์ของคนร้ายถือเป็นภัยต่อสังคมอย่างยิ่ง
ด้านจ่าคิงส์ กล่าวว่า จะนำผู้เสียหายเข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบปรามเพื่อประสานไปยัง สภ.คูคต และฝากถึงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ให้เร่งรัดติดตามจับกุมตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุด โดยหลังจากพบพนักงานสอบสวนที่กองปราบแล้ว จะพาผู้เสียหายไปพบผู้กำกับการ สภ.คูคต ต่อไป