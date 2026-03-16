"โอ๊ค-เอม" เยี่ยม "ทักษิณ" ยังห่วงสุขภาพมีปวดเมื่อยบ้าง เฝ้ารอ 2 เดือน ได้รับพักโทษ

MGR Online - "โอ๊ค-เอม" ตัวแทนครอบครัวเยี่ยม "ทักษิณ" สุขภาพมีอาการปวดเมื่อย ห่วงเข้าห้องน้ำ พูดคุยให้กำลังใจให้กัน รอเคาต์ดาวน์ได้รับการพักโทษ ประมาณ 2 เดือน
วันนี้ (16 มี.ค.) เวลา 11.00 น. บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพานทองแท้ ชินวัตร หรือ "โอ๊ค" พร้อม น.ส.ณัฐฐิญา ปวงคำ หรือ "ติ๊ก" (ภรรยา) และ น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ หรือ "เอม" เป็นตัวแทนครอบครัวเดินทางเข้าเยี่ยม นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยมีการสวัสดีทักทายกลุ่มคนเสื้อแดงที่มารอให้กำลังใจ ก่อนเข้าเรือนจำพร้อมกับ นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัว ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 48 ตั้งแต่ถูกคุมขังเมื่อวันที่ 9 ก.ย.68
ต่อมา เวลา 11.45 น. หลังการเข้าเยี่ยม น.ส.พินทองทา เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว ว่า ได้พูดคุยกับคุณพ่อยังคงเป็นไปด้วยดี ตอนนี้ก็เคาต์ดาวน์เวลาไปเรื่อยๆ ส่วน 2 เดือนหลังจากนี้ ทางคุณพ่อก็ยังมีกิจกรรมปกติ ไม่มีอะไรเป็นพิเศษ ส่วนอาการปวดเมื่อยร่างกายต่างๆ ดีขึ้นตามลำดับ แต่ท่านอายุเยอะแล้ว เป็นเรื่องธรรมดาที่จะลุกเข้าห้องน้ำหรือนอนไม่ดีบ้างเล็กน้อย ยอมรับว่าตื่นเต้นเพราะเตรียมตัวใกล้ออกแล้ว อีกเพียง 7 สัปดาห์ ต้องขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจเสมอ เพราะคนที่รอข้างนอกก็รู้สึกว่าช้าเหมือนกัน ก็ให้กำลังใจกันไป
เมื่อถามว่าสภาผู้แทนราษฎรใกล้การโหวตชื่อนายกรัฐมนตรี นายทักษิณ ชินวัตร ได้ฝากอะไรมายังพรรคเพื่อไทยหรือไม่นั้น น.ส.พินทองทา เผยว่า ไม่มีเลยค่ะ ส่วนใหญ่ไม่ได้คุยเรื่องการเมืองเลย คุยแต่เรื่องหลานเรื่องสุขภาพมากกว่า เพราะสุขภาพจิตจะได้ไม่เศร้า จะได้มีกำลังใจ เพราะถ้าคนข้างในเครียด คนข้างนอกก็จะรู้สึกแย่และเครียดไปด้วย เราจึงต้องรักษาและส่งกำลังใจต้องสู้กันไป พร้อมกับขอบคุณคนเสื้อแดงที่มารอให้กำลังใจกัน