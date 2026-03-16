คุมฝากขัง “อาร์ต” หัวหน้าทีมอุ้มฆ่าเผาอำพราง “ผจก.ท็อป” ตร.ค้านประกันตัว

ตำรวจ สน.สุทธิสารคุมตัว “อาร์ต ภูเมธ” หัวหน้าทีมอุ้มฆ่าเผาอำพราง “ผจก.ท็อป” ไปขอศาลฝากขัง พร้อมคัดค้านประกันตัว
กรณีกลุ่มคนร้ายอุ้มฆ่า นายรุทธ์ มณีประเสริฐ หรือท็อป อายุ 46 ปี ผู้จัดการบริษัทนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ จากบริเวณลานจอดรถบ่อตกกุ้ง ซอยรัชดา 18 แขวงและเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่า มีการจัดฉากอุ้มนายรุทธ์ออกไปจากบ่อตกกุ้ง มุ่งหน้าไปยัง จ.สมุทรปราการ
กระทั่งเมื่อวันที่ 3 มี.ค.ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ติดตามไปจนพบศพนายรุทธ์ ในสภาพถูกเผานั่งยาง เหลือเพียงโครงกระดูก อยู่ภายในห้องน้ำของบ้านร้าง ในไร่ไบคาน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
ต่อมาตำรวจสามารถออกหมายจับผู้ก่อเหตุได้ทั้งหมด 10 ราย โดยมี นายสรวีย์ รัฐพิทักษ์ถิรดา หรือตั้น อายุ 46 ปี เป็นผู้บงการว่าจ้างกลุ่มคนร้ายอีก 8 คน ซึ่งทั้งหมดถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้
ต่อมาเมื่อวันที่ 13 มี.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สปป.ลาว สามารถจับกุม ว่าที่ร้อยตรีภูเมธ เงินศรีชัย หรืออาร์ต อายุ 48 ปี หัวหน้าทีมอุ้ม ก่อนประสานตำรวจไทยไปรับตัวกลับมาดำเนินคดี ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุด เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 มี.ค. ที่ สน.สุทธิสาร พนักงานสอบสวนได้ควบคุมตัว ว่าที่ร้อยตรีภูเมธ ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ไปขออำนาจศาลฝากขังผัดแรกที่ศาลอาญารัชดา ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
โดยระหว่างการควบคุมตัวออกจาก สน.สุทธิสาร มีสื่อมวลชนจำนวนมากดักรอทำข่าวและพยายามสอบถามถึงมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุ แต่ผู้ต้องหาไม่ได้ตอบคำถามใดๆ โดยพยายามมุดตัวหลบอยู่ด้านหลังเจ้าหน้าที่ พร้อมใช้เสื้อแจ๊กเกตสีดำคลุมปิดบังใบหน้าตลอดเวลา
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้ระบุในคำร้องคัดค้านการประกันตัว เนื่องจากเป็นคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า ในช่วงบ่ายของวันนี้ ครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้มอบอำนาจให้บุคคลใกล้ชิดเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน เพื่อติดต่อขอรับรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นซีอาร์-วี สีขาว ซึ่งเป็นของผู้เสียชีวิตกลับไปดูแล
ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า หลังจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ดำเนินการเก็บพยานหลักฐานภายในรถอย่างละเอียดครบถ้วนแล้ว จึงพิจารณาคืนรถยนต์คันดังกล่าวให้แก่ญาติ เพื่อนำไปดำเนินการต่อ
สำหรับความคืบหน้าทางคดี ขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน พิสูจน์ทราบตัวบุคคลของผู้ร่วมก่อเหตุอีก 4 คน นายอาร์ต ได้ซัดทอด ซึ่งผู้ต้องหาให้การว่า 4 คนนี้เป็นทีมสังหาร พร้อมทั้งบอกหน้าที่อย่างชัดเจน แต่รายละเอียดไม่สามารถเปิดเผยได้ ส่วนเรื่องโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่องของผู้เสียชีวิต ขณะนี้ได้ส่งไปให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจใช้เครื่องมือพิเศษในการตรวจสอบกู้ข้อมูลกลับคืนมา ถึงแม้ว่าเครื่องจะอยู่ในสภาพพังยับ ซึ่งก็ต้องลุ้นว่า พฐ. จะสามารถกู้ข้อมูลกลับมาได้หรือไม่