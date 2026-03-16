เตือนภัย! มิจฉาชีพฉวยโอกาสวิกฤตพลังงาน ส่งลิงก์หลอกแจกสิทธิ์เติมน้ำมันฟรี

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตือนภัย มิจฉาชีพฉวยโอกาสวิกฤตพลังงาน ส่ง SMS แนบลิงก์หลอกแจกสิทธิเติมน้ำมันฟรี
วันนี้ (15 มี.ค.) พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนจากภัยคุกคามทางออนไลน์ ที่มิจฉาชีพฉวยโอกาสจากสถานการณ์ความขัดแย้งและสงครามในต่างประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความกังวลเรื่องราคาพลังงาน โดยคนร้ายได้ส่งข้อความสั้น (SMS) หรือลงโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดีย แอบอ้างเป็นบริษัทน้ำมันชื่อดังเพื่อแจกคูปองเติมน้ำมันฟรี หรือให้สิทธิ์ส่วนลดพิเศษ หลอกลวงให้ประชาชนกดลิงก์ปลอมและกรอกข้อมูลส่วนตัว นำไปสู่การติดตั้งแอปพลิเคชันปลอม จนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก
สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอเตือนภัยพี่น้องประชาชน เพื่อสร้างความตระหนักรู้และรู้เท่าทันกลโกงของมิจฉาชีพ ดังนี้
“ห้ามกดลิงก์จาก SMS หรือข้อความที่ไม่แน่ใจแหล่งที่มาเด็ดขาด” มิจฉาชีพมักใช้สิ่งที่น่าสนใจมาล่อลวง เช่น “รับสิทธิ์เติมน้ำมันฟรี 1,000 บาท” เพื่อให้เหยื่อรีบตัดสินใจ หากท่านได้รับข้อความลักษณะนี้ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นลิงก์อันตรายที่อาจนำไปสู่การติดตั้งแอปพลิเคชันปลอม
“ห้ามกรอกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินบนเว็บไซต์ที่ไม่รู้จัก” หากเผลอกดลิงก์ไปแล้ว ห้ามกรอกหมายเลขบัตรประชาชน รหัสผ่าน บัตรเครดิต หรือรหัส OTP เด็ดขาด เพราะมิจฉาชีพอาจจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้โดยมิชอบ
“ตรวจสอบโปรโมชันจากช่องทางทางการเท่านั้น” หากพบเห็นแคมเปญแจกน้ำมันฟรีหรือส่วนลดพิเศษ ควรโทรศัพท์สอบถามสายด่วนของบริษัทน้ำมันนั้น ๆ หรือตรวจสอบผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันทางการของแบรนด์โดยตรง ก่อนตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม
หากพี่น้องประชาชนพบเห็นหรือได้รับความเสียหาย สามารถแจ้งความได้ที่ สายด่วน 1441 หรือแจ้งความออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ thaipoliceonline.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง