รวบป้าขายกล้วยแขก เอี่ยวสแกมเมอร์ตุ๋นเทรดหุ้น พบเงินหมุนเวียน 1,200 ล้าน

ปอศ.รวบป้าขายกล้วยแขก เอี่ยวสแกมเมอร์ปลอมเพจร้านทองชื่อดังหลอกลงทุนเทรดหุ้น ยอดเสียหายกว่า 4 ล้าน พบเงินหมุนเวียน 1,200 ล้าน เจ้าตัวอ้างถูกแก๊งกู้เงินออนไลน์นำข้อมูลส่วนตัวไปใช้เปิดบัญชีม้า
วันนี้ ( 15 มี.ค.) พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.วิญญู แจ่มใส รรท.ผกก.3 บก.ปอศ. พ.ต.ต.วชิรเชษฐ์ อัครธีระพงศ์ สว.กก.3 บก.ปอศ. นำกำลังจับกุม นางทองพูน (สงวนนามสกุล) อายุ 57 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรี ที่ จ.11/2569 ลงวันที่ 7 ม.ค.69 ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่น, ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ และเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากของตน โดยควรรู้ว่าจะนำไปใช้กระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี” ได้ขณะขายกล้วยแขกบริเวณตลาดสดเคหะบางพลี ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
ทั้งนี้เมื่อปี 2566 มีกลุ่มผู้เสียหายรวมตัวกันเข้าแจ้งความกับตำรวจ บก.ปอศ. หลังถูกหลอกให้ร่วมลงทุน โดยใช้วิธีปลอมเพจเฟซบุ๊กร้านทองชื่อดัง พร้อมนำโลโก้ของร้านไปใช้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และมีการยิงโฆษณาบนเฟซบุ๊กชักชวนให้ร่วมลงทุนในลักษณะ “เทรดหุ้นทองคำ” ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นการลงทุนที่ไม่มีอยู่จริง
ขบวนการดังกล่าวยังมีการการันตีผลกำไรในอัตราสูงภายในระยะเวลาอันสั้น โดยช่วงแรกผู้เสียหายจะได้รับผลตอบแทนจริง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ แต่เมื่อมีการลงทุนเพิ่มมากขึ้นกลับไม่สามารถถอนเงินออกจากระบบได้ ทำให้มีผู้เสียหายหลงเชื่อจำนวนมาก รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 4 ล้านบาท
จากนั้นพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าวรวม 50 ราย และตรวจพบเส้นทางการเงินของเครือข่ายมีเงินหมุนเวียนสูงกว่า 1,200 ล้านบาท โดย นางทองพูน ผู้ต้องหารายล่าสุดที่ถูกจับกุม ตรวจสอบพบว่ามีความเชื่อมโยงกับเส้นทางการเงินและการกระทำความผิดของกลุ่มดังกล่าว
สอบสวน ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ แต่ยอมรับในข้อเท็จจริงว่า เมื่อปี 2566 ได้รับลิงก์ข้อความเกี่ยวกับการกู้เงินออนไลน์ จึงลองกดสมัคร พร้อมแนบภาพถ่ายบัตรประชาชน และหน้าบัญชีธนาคาร แต่หลังจากสมัครแล้วกลับไม่ได้รับเงินกู้แต่อย่างใด
ต่อมามีหมายเรียกส่งมาที่บ้านพักใน จ.สระแก้ว เกี่ยวกับคดีบัญชีม้า ตนเกิดความกลัวว่าจะมีความผิด จึงหลบหนีมาพักอาศัยอยู่ที่ จ.สมุทรปราการ กระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามจับกุมได้ดังกล่าว จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอศ. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป