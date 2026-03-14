รวบเท้าแชร์ออนไลน์ "บ้านออมเงินเจ๊ก้อยปากหมา" โกงเงินเหยื่อ 400 คน เสียหายกว่า 5 ล้าน

ตำรวจ ปอศ.ตามรวบผัว-เมียเท้าแชร์ออนไลน์ "บ้านออมเงินเจ๊ก้อยปากหมา" โกงเงินสมาชิกกว่า 400 คน เสียหายรวมกว่า 5 ล้านบาท
วันนี้ (14 มี.ค. ) พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.จำนาญ จันทร์เทศ ผกก.4 บก.ปอศ. พ.ต.ท.ไตรรงค์ หน่วยตุ้ย , พ.ต.ท.วรวุฒิ คงรักษา สว.กก.4 บก.ปอศ. นำกำลังจับกุม น.ส.ธิณิดา อายุ 33 ปี และ นายวิระ อายุ 48 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ที่ 972-3/2569 ในข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกง, ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, โดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน” ได้บริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่ง พื้นที่ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ทั้งนี้เมื่อปี 2566 น.ส.ธิณิดา ได้โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊กชื่อ “Kanittha Waiyarat” ชักชวนบุคคลทั่วไปให้ร่วมลงทุนในวงแชร์ออนไลน์ ก่อนดึงผู้ที่สนใจเข้ากลุ่มไลน์ชื่อ “บ้านออมเงินเจ๊ก้อยปากหมา” ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมกว่า 400 คน โดยเปิดวงแชร์ในลักษณะ “แชร์ขั้นบันได” หลายวงพร้อมกัน
จากการตรวจสอบพบว่า น.ส.ธิณิดา เป็นผู้กำหนดจำนวนมือผู้เล่นและเงินปันผลด้วยตนเอง โดยผู้เสียหายส่วนใหญ่มักเลือกจองมือลำดับท้าย ๆ เพื่อหวังผลกำไรที่สูงขึ้น ขณะที่ น.ส.ธิณิดา จะรับเงินในมือแรกหรือ “มือท้าว” และมี นายวิระ ซึ่งเป็นสามี ทำหน้าที่เป็นนอมินีหรือหน้าม้าจองมือลำดับที่ 2 และ 3 เพื่อรับเงินทุนกองกลางจากสมาชิกคนอื่นไปก่อน
ต่อมาเมื่อได้เงินไปจำนวนหนึ่ง น.ส.ธิณิดา จะแจ้งกับสมาชิกในกลุ่มว่า ลูกแชร์บางรายไม่ส่งเงิน ทำให้ตนแบกรับภาระไม่ไหว ก่อนประกาศว่า “วงแชร์ล่ม” ส่งผลให้สมาชิกที่ส่งเงินไปแล้วไม่ได้รับเงินคืน และไม่สามารถติดต่อท้าวแชร์ได้อีก ภายหลังกลุ่มผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปอศ. โดยพบว่ามีมูลค่าความเสียหายรวมประมาณ 5 ล้านบาท และมีการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของผู้ต้องหาทั้งสองราย นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังตรวจพบว่ามีเงินหมุนเวียนในเครือข่ายดังกล่าวมากกว่า 10 ล้านบาท
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐาน ขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับ ก่อนเร่งสืบสวนติดตามตัวผู้ต้องหาทั้งสองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถจับกุมตัวได้ดังกล่าว
สอบสวน ผู้ต้องหาทั้งสองให้การภาคเสธ โดยยอมรับว่ามีการตั้งวงแชร์จริง แต่เนื่องจากมีผู้เล่นบางรายไม่ส่งเงิน ทำให้แบกรับภาระไม่ไหว จนทำให้วงแชร์ล่ม จึงนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองส่งศาลอาญา ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป