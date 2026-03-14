ACSC -แบงก์ช่วยยายวัย 74 ระงับโอนเงิน 5 ล้านให้แก็งคอลเซ็นเตอร์

พนักงานแบงก์หัวไว ประสาน ศูนย์ ACSC ช่วยยายวัย 74 ปี ถูกคอลเซ็นเตอร์อ้างเป็นตำรวจดำเนินคดียาเสพติด ก่อนหลอกให้ถอนเงิน 5 ล้าน มอบให้ผู้กองปลอมตัวมารอรับ
วันนี้ ( 14 มี.ค. ) ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปอส.ตร. และ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ศปอส.ตร. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ ACSC ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พระประแดง เข้าช่วยเหลือหญิงวัย 74 ปี อย่างเร่งด่วน หลังพบความพยายามทำธุรกรรมทางการเงินผิดปกติ
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งหนึ่งแจ้งมายังศูนย์ ACSC ว่า มีลูกค้าหญิงอายุ 74 ปี เดินทางมาที่เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อขอถอนเงินสดจากบัญชีจำนวน 5 ล้านบาท โดยก่อนหน้านี้ได้มาขอเปลี่ยนบัญชีจากประเภทฝากประจำเป็นบัญชีออมทรัพย์ เพื่อถอนเงินจำนวนดังกล่าวออกไปทั้งหมด เจ้าหน้าที่ธนาคารเห็นความผิดปกติจึงปฏิเสธการดำเนินการ
ต่อมา ลูกค้ารายเดิมกลับมาที่ธนาคารอีกครั้ง และขอถอนเงินจำนวน 3 ล้านบาท เจ้าหน้าที่ธนาคารจึงรีบแจ้งไปยังศูนย์ ACSC ซึ่งได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พระประแดง ลงพื้นที่ตรวจสอบและระงับการถอนเงินดังกล่าวทันที
เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไปถึง พบผู้เสียหายกำลังพยายามถอนเงินอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร และกำลังพูดคุยโทรศัพท์กับบุคคลปลายสาย คล้ายมีการนัดหมายให้นำเงินไปส่งให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแสดงตัวและขอให้ผู้เสียหายวางสาย พร้อมแจ้งเตือนว่ากำลังตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอลเซ็นเตอร์
จากการสอบถามทราบว่า เมื่อวันที่ 10 มี.ค.ที่ผ่านมา มีบุคคลโทรศัพท์มาหาผู้เสียหาย อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เขลางค์นคร จ.ลำปาง แจ้งว่าบัญชีของผู้เสียหายเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด และมีการรับโอนเงินจากขบวนการค้ายาเป็นประจำทุกเดือน พร้อมสั่งให้ผู้เสียหายเดินทางไปที่ สภ.เขลางค์นคร เพื่อตรวจสอบเงินในบัญชี
คนร้ายยังอ้างอีกว่า หากไม่สะดวกเดินทาง สามารถถอนเงินสดออกจากบัญชีทั้งหมด แล้วจะส่ง “ผู้กองชาติ” มารับเงินด้วยตนเอง โดยกำชับว่าห้ามบอกใครเด็ดขาด อ้างเป็นความลับทางราชการ ทำให้ผู้เสียหายเกิดความหวาดกลัวและดำเนินการเพียงลำพัง โดยไม่ได้แจ้งครอบครัวให้ทราบ
ภายหลังทราบข้อเท็จจริง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พระประแดง จึงประสานไปยังหลานชายของผู้เสียหายให้มารับตัวกลับบ้าน ขณะที่ญาติผู้เสียหายได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ธนาคาร ที่ช่วยยับยั้งการถอนเงินและช่วยเหลือคุณยายไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
ทั้งนี้ ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) เตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น ตำรวจ ดีเอสไอ หรือ ปปง. โดยมักใช้วิธีข่มขู่กล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงิน คดียาเสพติด หรืออาชญากรรมร้ายแรง เพื่อสร้างความหวาดกลัวและหลอกให้โอนเงินหรือถอนเงินไปมอบให้ พร้อมย้ำว่า เจ้าหน้าที่รัฐไม่มีนโยบายโทรศัพท์แจ้งข้อกล่าวหากับประชาชนโดยตรง ไม่มีการส่งบัตรเจ้าหน้าที่ เอกสารราชการ หมายเรียก หรือหมายจับผ่านทางไลน์ และไม่มีการวิดีโอคอลเพื่อสอบปากคำหรือควบคุมการกระทำใด ๆ ทั้งสิ้น