บุกรวบผัว-เมียทาสยานรก! ตระเวนลักทรัพย์ร้านค้า-บ้านพัก ทั่วภาคใต้

ตำรวจทางหลวงตามรวบสองผัว-เมียแสบ! ตระเวนลักทรัพย์ตามร้านค้า-บ้านพักหลายพื้นที่ในภาคใต้ สารภาพหาเงินซื้อยามาเสพ
วันนี้ ( 14 มี.ค.) พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล. สั่งการ พ.ต.อ.อินทรัตน์ ปัญญา ผกก.7 บก.ทล. พ.ต.ท.สวรรยา เอียดตรง สวญ.ส.ทล.5 กก.7 บก.ทล. และ พ.ต.ท.ธรรศพงศ์ ศรียะพันธ์ สว.ส.ทล.5 กก.7 บก.ทล. นำกำลังจับกุม นายพีรพล อายุ 28 ปี น.ส.โซเดีย อายุ 34 ปี สองสามีภรรยา ตามหมายจับศาลจังหวัดพังงา ที่ 36-38/2569 ลงวันที่ 23 ก.พ. 69 ข้อหา “ลักทรัพย์โดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป โดยใช้ยานพาหนะฯ” และหมายจับศาลจังหวัดพังงาในคดีลักษณะเดียวกันอีก 1 คดีได้ภายในบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.เมือง จ.นราธิวาส
ทั้งนี้ผู้ต้องหาทั้งสองได้ตระเวนก่อเหตุลักทรัพย์ตามร้านค้า บ้านพัก และสถานที่ต่าง ๆ โดยจะทำทีเข้าไปสำรวจภายในสถานที่ ก่อนอาศัยจังหวะเจ้าของเผลอหยิบทรัพย์สินแล้วหลบหนีออกจากพื้นที่อย่างรวดเร็ว โดยใช้ยานพาหนะเป็นพาหนะหลบหนี
จากการตรวจสอบพบว่าทั้งคู่ก่อเหตุลักษณะดังกล่าวมาแล้วหลายครั้ง สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในหลายพื้นที่ มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความดำเนินคดีไว้แล้วหลายราย และอยู่ระหว่างการออกหมายจับเพิ่มเติมอีกหลายคดี ต่อมาเจ้าหน้าที่รับแจ้งเบาะแสว่าผู้ต้องหาทั้งสองได้หลบหนีมาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ จ.นราธิวาส จึงนำกำลังเข้าจับกุมตัวได้ดังกล่าว
สอบสวน ผู้ต้องหาทั้งสองให้การรับสารภาพว่า ได้ร่วมกันก่อเหตุดังกล่าวจริง โดยนำเงินไปซื้อยาเสพติดมาเสพ จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพังงา ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป