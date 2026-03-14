ทลายแก๊ง "คอกหมู" ลักน้ำมันรถบรรทุกบริษัทขนส่งพัสดุฯเสียหายกว่า 1.2 ล้าน

ตำรวจทางหลวงเปิดปฏิบัติการ "ฉลามชายแดนใต้" ทลายแก๊ง "คอกหมู" ขโมยน้ำมันรถบรรทุกบริษัทขนส่งพัสดุเอกชนเสียหายกว่า 1.2 ล้านบาท
วันนี้ ( 14 มี.ค.) พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล. สั่งการ พ.ต.อ.อินทรัตน์ ปัญญา ผกก.7 บก.ทล. พ.ต.ท.ธรรศพงศ์ ศรียะพันธ์ สว.ส.ทล.5 กก.7 บก.ทล. นำกำลังเปิดปฏิบัติการ “ฉลามชายแดนใต้” ทลายกลโกงขโมยน้ำมันนายจ้าง เข้าตรวจค้นหลายจุดในพื้นที่ จ.สงขลา และ จ.ปัตตานี จับกุม นายรอมือลี (สงวนนามสกุล) อายุ 41 ปี หัวหน้าแก๊ง พร้อมลูกสมุนรวม 7 รายฐาน “ลักทรัพย์ที่เป็นของนายจ้าง และ รับของโจร” ได้ในพื้นที่จ.สงขลาและ จ.ปัตตานี
สืบเนื่องจากเมื่อช่วงเดือน เม.ย. 2568 ได้มีลูกจ้างขับรถบรรทุกขนส่งพัสดุเอกชนกลุ่มหนึ่ง รวมกลุ่มตั้งแก๊งใช้ชื่อว่า “คอกหมู” ก่อเหตุขโมยผ่องถ่ายน้ำมันรถบรรทุกของบริษัท ก่อนนำไปขายให้กับร้านรับซื้อน้ำมันในพื้นที่ จ.ปัตตานี สร้างความเสียหายให้กับผู้ประกอบรวมเป็นเงินกว่า 1.2 ล้านบาท
ต่อมาเจ้าหน้าที่สืบหาเบาะแสทราบว่ามีการทำกันเป็นขบวนการ โดยมี นายรอมือลี อดีตพนักงานบริษัทขนส่ง เป็นหัวหน้าแก๊ง คอยประสานงานร่วมกับผู้ร่วมขบวนการคนอื่น ๆ ที่ส่วนใหญ่เป็นพนักงานขับรถบรรทุกของบริษัทขนส่งพัสดุเอกชนต่าง ๆ ให้ขับรถมาเจอกันตามจุดนัดหมายต่าง ๆ เพื่อขโมยดูดน้ำมันรถบริษัท ก่อนนำน้ำมันไปขายต่อให้กับร้านรับซื้อในพื้นที่ จ.ปัตตานี จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับ ก่อนนำกำลังเข้าจับกุม นายรอมือลี และ พวก ที่บ้านพักในพื้นที่ จ.สงขลา จากนั้นจึงขยายผลตามจับกุมผู้รับซื้อได้อีก 2 รายในพื้นที่ จ.ปัตตานี
จากการสอบสวน ผู้ต้องหาทั้ง 7 ราย ให้การรับสารภาพว่า ได้ร่วมกันกระทำผิดจริง จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.6 บก.ป. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป