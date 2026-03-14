แม่ใจสลาย! ลูกสาวร้องไห้หวาดกลัวตา เค้นถามถูกอนาจารนานนับปี ตร.ตามรวบชดใช้กรรม

คอมมานโดตามรวบตาหื่น อนาจารหลานสาวในไส้นานนับปี แม่ใจสลายลูกสาวร้องไห้กลัวไม่อยากเจอหน้า เค้นถามบอกโดนกระทำมานาน ด้านเจ้าตัวยังปฎิเสธเสียงแข็ง
วันนี้ ( 14 มี.ค.)พล.ต.ต.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง ผบก.ปพ.สั่งการ พ.ต.อ.บุญลือ ผดุงถิ่น รอง ผบก.ปพ. พ.ต.อ.อภิชน ขันกา ผกก.4 บก.ปพ. พ.ต.ท.ไพบูลย์ พิมพ์กำเนิด สว.กก.4 บก.ปพ. จับกุม นายเล็ก อายุ 61 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดสมุทรปราการที่ 223/2569 ลงวันที่ 11 มี.ค.69 ข้อหา“กระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปี,กระทำอนาจารแก่ผู้สืบสันดานหรือผู้ซึ่งอยู่ในความดูแล
และพรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเพื่อการอนาจาร" ได้บริเวณอพาร์ทเม้นท์ไม่ทราบชื่อ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ทั้งนี้เมื่อปี 2566 นายเล็ก ผู้ต้องหาได้มาอยู่ที่บ้านของลูกสาวในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ ระหว่างนั้นได้ช่วยเลี้ยงดูหลาน ๆ 3 คน เป็นหญิง 2 คน และชาย 1 คน จนเมื่อปลายปี 2568 หลานคนเล็กซึ่งยังไม่รู้เรื่องได้บอกแม่ให้ชวนตามากินข้าวด้วยกัน แต่หลานสาวคนกลางกลับมีอาการกลัว เดินร้องไห้บอกไม่อยากเจอตา และบอกแม่ว่าตาชอบเอาสายไฟตี
ต่อมาแม่จึงเค้นถามจนทราบว่า ตาชอบจับอวัยวะเพศ แล้วเอาอวัยวะเพศของตามาถูที่อวัยวะเพศของหลานตลอดเรื่อยมา หลังทราบเรื่องแม่ของเด็กจึงรีบเข้าแจ้งความดำเนินคดี จนศาลออกหมายจับไว้ ส่วนนายเล็ก รีบหลบหนีออกจากบ้าน กระทั่งเจ้าหน้าที่สืบทราบมากบดานย่าน ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่จึงนำกำลังจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวน ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธว่า ตนนั้นไปอยู่กับลูกสาวที่บ้าน เพื่อช่วยเลี้ยงหลาน ๆ มาตั้งแต่ปี 2564 ก็เลี้ยงเด็กมาตามปกติเรื่อยมา พาหลานกินข้าวอาบน้ำ ล้างก้น เล่นหยอกล้อ แต่ไม่เคยทำอะไรหลาน ตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใด จึงนำตัวส่ง สภ.เมืองสมุทรปราการ ดำเนินคดีต่อไป