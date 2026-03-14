ไฟไหม้อาคาร ซ.วิภาวดี 36 มีคนติดค้าง 3 ราย ช่วยได้แล้ว 2 ราย ล่าสุดเพลิงสงบ

เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคาร 4 ชั้น ซ.วิภาวดี 36 มีคนติดค้างภายใน 3 ราย ช่วยเหลือออกมาได้แล้ว 2 ราย ล่าสุดเพลิงสงบแล้ว อยู่ระหว่างค้นหาอีก 1 ราย
วันนี้ (14 มี.ค.) เฟซบุ๊กเพจ Fire & Rescue Thailand โพสต์แจ้งเหตุไฟไหม้ในซอยวิภาวดีรังสิต 36 เขตจตุจักร ซึ่งมีคนติดอยู่ข้างใน 3 ราย โดยระบุว่า เมื่อเวลา 16.49 น. รับแจ้งจากสายด่วน 199 เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ซอยวิภาวดีรังสิต 36 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร กำลังไปที่เกิดเหตุ
เวลา 16.58 น. เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ซอยวิภาวดีรังสิต 36 เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร ถึงที่เกิดเหตุ ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นบ้านเดี่ยว 4 ชั้น เหตุเกิดที่ชั้น 1 เบื้องต้นมีผู้ติดค้างจำนวน 3 ราย ช่วยเหลือออกมาได้แล้วจำนวน 1 ราย เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการช่วยเหลือ จำนวน 2 ราย
เวลา 17.50 น. เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ซอยวิภาวดีรังสิต 36 ขณะนี้เพลิงสงบ กรณีผู้ติดค้างจำนวน 2 ราย เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือออกมาได้ 1 ราย อยู่ระหว่างทำการค้นหา 1 ราย รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการตรวจสอบ