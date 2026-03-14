ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสครบ 60 ปี ปลานิลพระราชทาน

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน “60 ปี ปลานิลพระราชทานเพื่อปวงชนชาวไทย” ณ Alive Park Hall ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ จังหวัดปทุมธานี
งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2569 เพื่อน้อมรำลึกและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระราชทานพันธุ์ปลานิลแก่ปวงชนชาวไทย เมื่อปี พ.ศ. 2509 ซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลานิลให้เป็นแหล่งอาหารหลัก อาชีพ และความมั่นคงทางอาหารของประเทศมาอย่างยาวนานกว่า 6 ทศวรรษ
ในพิธี คุณจิตตินันท์ หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการร่วมกลุ่มงานธุรกิจ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมเฝ้ารับเสด็จอย่างพร้อมเพรียง โดยแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
สำหรับงาน “60 ปี ปลานิลพระราชทานเพื่อปวงชนชาวไทย” จัดโดยกรมประมง ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา และภาคเอกชน จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแบ่งเป็น 5 โซนหลัก ได้แก่ พระอัจฉริยภาพ “ปลาของพ่อ” การพัฒนาจากพระราชดำริสู่ความสำเร็จในปัจจุบัน รวมถึงการสาธิตเมนูปลานิลสร้างสรรค์จากเชฟชื่อดัง การเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญ ผลงานประกวดภาพวาดและภาพถ่ายเกี่ยวกับปลานิล การแสดงปลานิลยักษ์แชมป์ รวมถึงบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากปลานิลคุณภาพ และกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น การบริจาคโลหิตและบริจาคอวัยวะ
งานเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ณ Alive Park Hall ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค เชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมเป็นเกียรติในงานเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงคุณค่าของ “ปลานิลพระราชทาน” ที่ยังคงเป็นอาหารโปรดและเศรษฐกิจสำคัญของคนไทยสู่ยุคปัจจุบัน