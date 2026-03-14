ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสครบ 60 ปี ปลานิลพระราชทาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวคุณภาพชีวิต



เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน “60 ปี ปลานิลพระราชทานเพื่อปวงชนชาวไทย” ณ Alive Park Hall ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ จังหวัดปทุมธานี
งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2569 เพื่อน้อมรำลึกและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระราชทานพันธุ์ปลานิลแก่ปวงชนชาวไทย เมื่อปี พ.ศ. 2509 ซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลานิลให้เป็นแหล่งอาหารหลัก อาชีพ และความมั่นคงทางอาหารของประเทศมาอย่างยาวนานกว่า 6 ทศวรรษ
ในพิธี คุณจิตตินันท์ หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการร่วมกลุ่มงานธุรกิจ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมเฝ้ารับเสด็จอย่างพร้อมเพรียง โดยแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

สำหรับงาน “60 ปี ปลานิลพระราชทานเพื่อปวงชนชาวไทย” จัดโดยกรมประมง ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา และภาคเอกชน จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแบ่งเป็น 5 โซนหลัก ได้แก่ พระอัจฉริยภาพ “ปลาของพ่อ” การพัฒนาจากพระราชดำริสู่ความสำเร็จในปัจจุบัน รวมถึงการสาธิตเมนูปลานิลสร้างสรรค์จากเชฟชื่อดัง การเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญ ผลงานประกวดภาพวาดและภาพถ่ายเกี่ยวกับปลานิล การแสดงปลานิลยักษ์แชมป์ รวมถึงบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากปลานิลคุณภาพ และกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น การบริจาคโลหิตและบริจาคอวัยวะ

งานเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ณ Alive Park Hall ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค เชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมเป็นเกียรติในงานเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงคุณค่าของ “ปลานิลพระราชทาน” ที่ยังคงเป็นอาหารโปรดและเศรษฐกิจสำคัญของคนไทยสู่ยุคปัจจุบัน









ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสครบ 60 ปี ปลานิลพระราชทาน
ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสครบ 60 ปี ปลานิลพระราชทาน
ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสครบ 60 ปี ปลานิลพระราชทาน
ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสครบ 60 ปี ปลานิลพระราชทาน
ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสครบ 60 ปี ปลานิลพระราชทาน