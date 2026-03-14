เปิดตัวโครงการ application police care รับมือกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 14 มี.ค.69 เวลา 09.00 น. ที่
ธรรมอุทยานหลวงปู่มหาศิลา สิริจันโท จ.กาฬสินธุ์ พ.ต.ท.ณรงค์ วังเสนา สว.กก.วิเคราะห์ฯ บก.สอท.3 พร้อมกับเจ้าหน้าที่ กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สอท.3 และคณะกรรมการธรรมอุทยานหลวงปู่มหาศิลา สิริจันโท ได้ร่วมกันทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตามโครงการ application police care ตำรวจห่วงใยประชาชน รวมถึงประชาสัมพันธ์(วัคซีนไซเบอร์) และดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Cyber Check , Police Care แนะนำวิธีใช้และเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีประชาชน จำนวน 500 คน เข้าร่วมทำกิจกรรม รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.สอท.3 เพื่อรับความรู้นำมารับมือกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน