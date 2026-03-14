น.1 เผย “อาร์ต” หัวโจกแก๊งอุ้มฆ่าให้การถูก “สรวีย์” หลอกใช้ พบหลักฐานมีเอี่ยวอีก 4 ราย

ผบช.น. เผยหลังสอบปากคำ “อาร์ต” หัวหน้าทีมแก๊งอุ้มฆ่า ผจก.ท็อป ให้การถูก “สรวีย์” หลอกใช้ ตร.พบหลักฐานมีผู้เกี่ยวข้องอีก 4 ราย ทราบตัวทั้งหมดแล้ว
วันนี้ (14 มี.ค.) ที่ สน.สุทธิสาร พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. เปิดเผยภายหลังการสอบปากคำ ว่าที่ร้อยตรีภูเมธ เงินศรีชัย หนึ่งในผู้ต้องหาคดีร่วมกันฆ่าอำพรางศพนายรุทธ์ หรือท็อป ผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทเครื่องมือแพทย์ ว่า จากการซักถามเบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี โดยอ้างว่า ถูกนายสรวีย์หลอกใช้ และไม่ได้รับรู้ข้อเท็จจริงทั้งหมดตั้งแต่ต้น ส่งผลให้ตัวเองได้รับผลกระทบต่อหน้าที่การงาน พร้อมทั้งแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่วนแนวทางการสืบสวนพบว่า หลังเกิดเหตุจนถึงช่วงหลบหนี นายสรวีย์ยังคงติดต่อกับว่าที่ร้อยตรีภูเมธอย่างต่อเนื่อง โดยตำรวจเชื่อว่านายสรวีย์เป็นผู้รับรู้รายละเอียดของแผนการทั้งหมด ตั้งแต่ก่อนลงมือก่อเหตุ จนถึงขั้นตอนการนำศพไปอำพราง รวมทั้งเป็นผู้แนะนำเส้นทางหลบหนีว่าที่ร้อยตรีภูเมธรับค่าจ้างจากนายสรวีย์ จำนวน 20,000 บาท เพื่อดำเนินการอำพรางศพ ก่อนนำเงินบางส่วนแบ่งให้กับผู้ร่วมขบวนการคนอื่นตำรวจพบหลักฐานว่า ยังมีผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกอย่างน้อย 4 คน ทำหน้าที่ช่วยกันเคลื่อนย้ายศพ ขณะนี้เจ้าหน้าที่มีพยานหลักฐานและทราบตัวบุคคลทั้งหมดแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีเพิ่มเติม
ภายหลังจากนี้ ตำรวจจะควบคุมตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดภายในบ้านพักที่เกิดเหตุในจังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งห้างสรรพสินค้า ซึ่งเป็นจุดนัดพบระหว่างนายสรวีย์กับว่าที่ร้อยตรีภูเมธ โดยในวันพรุ่งนี้จะควบคุมตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดเพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ก่อนที่พนักงานสอบสวนจะนำตัวไปขออำนาจศาลฝากขังในวันจันทร์ที่ 16 มี.ค.นี้