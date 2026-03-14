บุกค้นบ้านพี่ชายนักการเมืองสมุทรปราการ เอี่ยวคดีหลอกลงทุน-ฟอกเงิน

ตร.ไซเบอร์เปิดปฏิบัติการตรวจค้นบ้านพี่ชายนักการเมืองสมุทรปราการ เปิดทำธุรกิจซื้อขายคริปโตเคอเรนซี่ หลังพบเส้นเงินเอี่ยวคดีคดีหลอกลงทุนและฟอกเงิน
วันนี้ (14 มี.ค.) พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ศรายุทธ จุณณวัตต์ ผบก.สอท.2 สั่งการให้พ.ต.อ.ปกรณ์กิตติ์ ธนวรินทร์กุล ผกก.3บก.สอท.2 นำกำลังชุดสืบสวนพร้อมหมายค้นศาลจังหวัดสมุทรปราการที่ 150/2569 เปิดปฏิบัติการตรวจค้นบ้านซอยนันทนนท์ 4 ถนนศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นบ้านพักและที่ทำงานของ นายวุฒิไชย อายุ 36 ปี กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัทจำกัดแห่งหนึ่ง ซึ่งเปิดดำเนินธุรกิจซื้อขายคริปโตเคอเรนซี่
อีกทั้งเป็นพี่ชายของนายสิทธิไชย อายุ 35 ปี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งถูกตำรวจไซเบอร์เข้าจับกุมตามหมายจับศาลไปแล้วก่อนหน้านี้ ในคดีที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลงทุนและฟอกเงิน จากการตรวจค้นบ้านพักไม่พบตัวนายวุฒิไชย มีเพียงพ่อที่พักอาศัยอยู่ภายในบ้าน
โดยตำรวจได้ตรวจยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเอกสารต่างๆ จำนวนหนึ่งไว้ตรวจสอบ เพื่อเก็บไว้เป็นพยานหลักฐานและหาความเชื่อมโยงว่านายวุฒิไชยไปมีส่วนเกี่ยวข้องในขบวนการหลอกลงทุนและการฟอกเงินหรือไม่ หลังพบว่าเส้นทางการเงินของผู้เสียหายรายหนึ่งที่ถูกหลอกให้ลงทุนออนไลน์ไปเกี่ยวพันทั้งเงินในบัญชีธนาคารของบริษัทและบัญชีส่วนตัวของนายวุฒิไชย
การเข้าตรวจค้นครั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม 2566 มีผู้เสียหายได้รับการติดต่อจากมิจฉาชีพทางเฟซบุ๊กชื่อบัญชี “ภากร ปรีดาศิริกุล” โดยเข้ามาพูดคุยจนสร้างความสนิทสนม จากนั้นได้ใช้อุบายชักชวนให้ทางผู้เสียหายสมัครเป็นสมาชิกเปิดร้านขายสินค้าในแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าชื่อดังรายหนึ่ง ซึ่งอ้างว่าหากลงทุนแล้วจะได้ค่าตอบแทนสูง ก่อนทางผู้เสียหายตัดสินใจลงทุนได้โอนเงินเข้าระบบเพื่อเปิดร้าน ในครั้งแรก จำนวน 10,000 บาท และได้รับค่าตอบแทนจริง โดยทางมิจฉาชีพได้โน้มน้าวให้ผู้เสียหายเพิ่มการลงทุน จึงตัดสินใจโอนเงินรวมทั้งหมด 28 ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,967,719 บาท จากนั้นได้ถูกปฏิเสธค่าตอบแทน โดยอ้างเหตุผลต่างๆ จึงรู้ตัวว่าถูกหลอก ก่อนเข้าแจ้งความกับตำรวจไซเบอร์ เพื่อดำเนินคดีกับมิจฉาชีพรายนี้
โดยทางชุดสืบสวน กก.3 บก.สอท.2 ได้ทำการสืบสวนจนพบว่าเส้นทางการเงินของผู้เสียหายในคดีนี้ถูกโอนผ่านบัญชีม้าหลายบัญชี และบัญชีธนาคารของบุคคลต่างชาติหลายสัญชาติ อาทิ คาซัคสถาน และรัสเซีย ก่อนโอนต่อเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของบริษัท บีบี อินเวสติ้ง จำกัด ที่มีนายวุฒิไชยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท จากนั้นได้ถ่ายโอนต่อไปยังบัญชีส่วนตัวของนายวุฒิไชย ได้เข้าไปเกี่ยวข้องในขบวนการหลอกลงทุนในลักษณะเข้าข่ายการกระทำผิดการฟอกเงิน
ทั้งนี้ล่าสุด นายวุฒิไชย ได้ประสานมายังตำรวจไซเบอร์ เพื่อนัดหมายที่จะเดินทางเข้าให้ปากคำในเรื่องนี้กับพนักงานสอบสวน ในวันที่ 16 มี.ค.นี้
สำหรับในคดีนี้ทางตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานของอนุมัติศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องในขบวนการนี้ รวม 16 ราย ในความผิดฐาน “กระทำด้วยประการใด อันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวก (เป็นผู้สนับสนุน) ในการที่ผู้อื่นกระทำความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และเป็นผู้สนับสนุนในความผิดฐานร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน และเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิด หรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิดก่อนหรือขณะกระทำความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน”