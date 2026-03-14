ส.ธุรกิจไทยรุ่นใหม่จัดพิธีรับมอบตำแหน่งคณะกรรมการสมัยที่ 13 พร้อมฉลองครบรอบ 25 ปี

วันที่ 14 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า สมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่ จะจัดพิธีรับมอบตำแหน่งคณะกรรมการบริหารสมาคม สมัยที่ 13 พร้อมจัดงานฉลองครบรอบ 25 ปี แห่งการก่อตั้งสมาคมฯ ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2569 เวลา 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ โดยมีบุคคลสำคัญจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ และองค์กรไทย–จีนเข้าร่วมงานและแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง
โดย พิธีรับมอบตำแหน่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วย ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน, คุณชิม ชินวิริยกุล นายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย และ ท่านซุน เหยียนเทา อุปทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยานในโอกาสนี้ คุณวสันต์ เต็มศิริพงศ์ นายกสมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่ สมัยที่ 12 จะทำการส่งมอบตราตั้งให้แก่ คุณสกล จินดาโชตสิริ เพื่อรับตำแหน่งนายกสมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่ สมัยที่ 13 อย่างเป็นทางการ
นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญร่วมกล่าวแสดงความยินดี อาทิ ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี, ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน, คุณชิม ชินวิริยกุล นายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย และท่านซุน เหยียนเทา อุปทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ตลอดจนการกล่าวสุนทรพจน์ของคุณวสันต์ เต็มศิริพงศ์ และการกล่าวขอบคุณพร้อมต้อนรับเข้าสู่งานฉลองครบรอบ 25 ปี โดย คุณสกล จินดาโชตสิริ นายกสมาคมฯ สมัยที่ 13
ทั้งนี้ภายหลังพิธีรับมอบตำแหน่ง ได้เตรียมงานฉลองครบรอบ 25 ปี การก่อตั้งสมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่ อย่างสมเกียรติ ภายใต้บรรยากาศแห่งมิตรภาพและความร่วมมือของเครือข่ายนักธุรกิจไทย–จีน พร้อมด้วยการแสดงพิเศษชุด “Light Over The Golden Ocean” มีการแสดงทางวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและจีน อาทิ การบรรเลงดนตรี กู่เจิง และการแสดงดนตรีผสานวัฒนธรรม ระนาดเอก – กู่เจิง ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมงาน
ตลอดจนการเสวนาพิเศษในหัวข้อเกี่ยวกับการค้า การลงทุน และวัฒนธรรมไทย–จีน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานกรรมการหอการค้าไทย–จีน และ คุณชิม ชินวิริยกุล นายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ โดยมี อุปนายกสมาคมฯ คุณมานพ ชินวิริยกุล และ คุณสุทธิพงศ์ พุทธพรมงคล ดำเนินรายการสนทนา ซึ่งทั้งสองท่านเป็นบุตรชายของวิทยากรรับเชิญในเวทีดังกล่าว ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญของสมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่ ในการสานต่อบทบาทของเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มุ่งส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และวัฒนธรรม ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นคงในโอกาสครบรอบ 25 ปีแห่งการก่อตั้งสมาคม.