ตร.คุมตัวสอบ “อาร์ต” หัวหน้าทีมอุ้มฆ่าผู้จัดการ บอกน้ำเสียงสะอื้น ถูกหลอกใช้ ขีวิตกำลังดี

ผบช.น.สอบปากคำ “อาร์ต” หัวหน้าทีมอุ้มฆ่าเผา “ผู้จัดการท็อป” หลังคุมตัวมา สน.สุทธิสาร นั่งก้มหน้าร้องให้บอก ถูก “สรวีย์” หลอกใช้ ชีวิตกำลังไปได้ดี
จากกรณีกลุ่มคนร้ายอุ้มฆ่านายรุทธ์ หรือ “ท๊อป” อายุ 46 ปี ผู้จัดการบริษัทนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ จากบริเวณลานจอดรถบ่อตกกุ้ง ซอยรัชดา 18 แขวงและเขตห้วยขวาง กทม. พบภาพวงจรปิด มีการจัดฉากอุ้มนายรุทธ์ ออกไปจากบ่อตกกุ้ง มุ่งหน้า จ.สมุทรปราการ กระทั่งเมื่อวันที่ 3 มี.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนติดตามไปจนพบศพนายรุทธ์ สภาพถูกเผานั่งยางเหลือแต่โครงกระดูก อยู่ภายในห้องน้ำ บ้านร้างไร่ไบคาน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โดยตำรวจสามารถออกหมายจับผู้ก่อเหตุได้ทั้งหมด 10 ราย มีนายสรวีย์ หรือตั้น อายุ 46 ปี ผู้บงการว่าจ้างกลุ่มคนร้ายอีก 8 คน ทั้งหมดถูกจับกุมเหลือเพียง ว่าที่ ร้อยตรี ภูเมธ หรืออาร์ต อายุ 48 ปี หัวหน้าทีมอุ้มที่หลบหนี และถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสปป. ลาว จับกุมตัวได้เมื่อวานนี้ 13 มี.ค.ที่ผ่านมา ตามที่เสนอข่าวนั้น
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (14 มี.ค.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พร้อมด้วย พล.ต.ต.พลัลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น. พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลือวิลัย ผบก.สส.บช.น. พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.2 ร่วมกับตำรวจชุดสืบสวน บก.สส.บช.น. และ กก.สส.บก.น.2 ร่วมกันควบคุมตัว ว่าที่ร้อยตรี ภูเมธ หรือ อาร์ต ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ความผิดฐานเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทําความผิดและร่วมกันกระทําความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ฯลฯ หลังหลบหนีข้ามชายแดนไปกบดานที่ประเทศลาว และถูกตำรวจสปป.ลาวจับกุมก่อนประสานมายังตำรวจไทย เพื่อส่งตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดี
โดยขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนควบคุมตัว นายอาร์ต ลงจากรถตู้ ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถาม นายอาร์ตถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า อยากจะขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่ แต่นายอาร์ตไม่ตอบใดๆ และเมื่อถามว่า เป็นคนรัดคอผู้ตายจนเสียชีวิตหรือไม่ นายอาร์ตก็ไม่ตอบ และเมื่อถามว่า เป็นคนเผาและผู้ตายร้องขอชีวิตกับตัวเองหรือไม่ นายอาร์ตก็ไม่ตอบ และเมื่อผู้สื่อข่าวพยามสอบถามว่า มีผู้ร่วมขบวนการคนอื่นหรือเปล่า นายอาร์ตไม่ยอมตอบคำถาม
จนกระทั่งเมื่อเข้าไปพูดคุยกับ พล.ต.ท.สยาม นายอาร์ต ก็นอนฟุบลงบนโต๊ะ และร่ำไห้ออกมาพร้อมบอกว่า “ผมเสียใจ ผมถูกหลอกใช้” เมื่อถามว่าใครหลอกใช้ นายอาร์ต บอกว่า “ถูกสรวีย์หลอกใช้ และพูดว่า ชีวิตกำลังจะไปได้ดีอยู่แล้ว เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้” ก่อนจะส่งเสียงร้องไห้ สะอื้นออกมาเสียงดัง