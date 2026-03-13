ตะครุบหัวขโมยปืนโหด ซุ่มยิงเจ้าของสวนปาล์มปางตาย แค้นแจ้งจับลักปาล์ม

ตำรวจทางหลวงดักรวบหัวขโมยปืนโหด ซุ่มยิงเจ้าของสวนปาล์มบาดเจ็บสาหัส แค้นถูกแจ้งจับหลังเข้าไปลักปาล์มผู้เสียหาย
วันนี้ ( 13 มี.ค. ) พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล. สั่งการ พ.ต.อ.อินทรัตน์ ปัญญา ผกก.7 บก.ทล. ร.ต.อ.ราเมศ นฤมิตร รอง สว.ส.ทล.5 กก.7 บก.ทล. นำกำลังจับกุม นายสมศักดิ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 47 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดตรัง ที่ จ.628/2568 ลงวันที่ 18 ธ.ค.68 ข้อหา “พยายามฆ่าผู้อื่น, มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองฯ และพาอาวุธปืนฯ” ได้บริเวณสถานีรถไฟยะลา อ.เมือง จ.ยะลา
ทั้งนี้เมื่อปี 2568 นายสมศักดิ์ผู้ต้องหา ได้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนซุ่มยิงเจ้าของสวนปาล์มรายหนึ่งในพื้นที่ จ.ตรัง จนได้รับบาดเจ็บสาหัส สาเหตุถูกคนเจ็บแจ้งความดำเนินคดีหลังลักลอบเข้าไปขโมยผลปาล์มน้ำมันภายในสวนของผู้เสียหาย แต่ถูกจับได้คาหนังคาเขา
ต่อมาหลังเกิดเหตุ พนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐาน และขออำนาจศาลจังหวัดตรังออกหมายจับ นายสมศักดิ์ รีบหลบหนีออกจากพื้นที่ กระทั่งเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่า ผู้ต้องหารายนี้กำลังโดยใช้รถไฟขบวนที่ 172 ต้นทางมาจาก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ปลายทาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จึงเข้าตรวจสอบบริเวณสถานีรถไฟยะลา ซึ่งเป็นจุดที่ผู้ต้องหาจะใช้ขึ้นรถไฟ ก่อนเข้าจับกุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป