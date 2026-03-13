รวบศาสตราจารย์กำมะลอ ตุ๋นชาวเกาหลีใต้เล่นหุ้น เสียหายกว่า 70 ล้าน

คอมมานโด-สตม. ตามรวบหนุ่มเกาหลีใต้แอบอ้างเป็นศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญตลาดหุ้น ตุ๋นเหยื่อร่วมชาติกว่า 50 ราย เสียหายกว่า 70 ล้านบาท
วันนี้ ( 13 มี.ค.) พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปชก.ตร., (ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผช.ผบ.ตร./ผช.ผอ.ศปชก.ตร. สั่งการ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พ.ต.อ.บุญลือ ผดุงถิ่น รอง ผบก.ปพ. พ.ต.อ.นพรัตน์ คำมาก ผกก.สายตรวจ บก.ปพ. พ.ต.ต.พงศ์ปิติ ตรีนิคม สว.กก.สายตรวจ บก.ปพ. ร่วมกับ บก.สส.สตม. จับกุม นายซึง-ยอล จอง อายุ 36 ปี ชาวเกาหลีใต้ ผู้ต้องหาที่เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ออกหมายจับไว้ ได้บริเวณหมู่บ้านภัสสร เพรสทีจ รังสิต คลอง 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ทั้งนี้ทางการเกาหลีใต้สืบสวนพบว่า นายซึง-ยอล จอง เป็นหนึ่งในผู้ต้องหา ขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาวเกาหลีใต้ มี่ที่ตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านทำหน้าที่เป็น "พนักงานขายทางโทรศัพท์"(Telesales) สร้างโปรไฟล์ปลอมในแอปพลิเคชัน KakaoTalk แอบอ้างเป็นศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนชาวเกาหลีใต้ หลอกชักชวนเหยื่อให้ร่วมลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มทำกำไรสูงในระยะสั้น
นอกจากนี้ยังมีการสร้างเว็บไซต์ปลอมขึ้นมาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ หลอกให้เหยื่อโอนเงินลงทุนเข้าสู่ระบบ จากการตรวจสอบพบมีหลงเชื่อกว่า 50 ราย รวมมูลค่าความเสียหายสูงถึง 3,300 ล้านวอน หรือประมาณ 72 ล้านบาท ก่อนที่ทางการเกาหลีใต้จะออกหมายแดงของตำรวจสากล หรือ Red Notice Interpol เพื่อติดตามตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีที่ประเทศต้นทาง โดยประสานงานกับ สตม. ร่วมกับ ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC)
ต่อมาตำรวจคอมมานโด ร่วมกับ บก.สส.สตม. สืบสวนพบข้อมูลว่า นายซึง-ยอล จอง เดินทางเข้ามาในประเทศไทยผ่านทางด่านถาวรช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี เปลี่ยนที่อยู่ไปมาเพื่ออำพรางตัวจนกระทั่งมาอยู่ในบ้านเช่าในพื้นที่ จ.ปทุมธานี เจ้าหน้าที่จึงนำกำลังจับกุมได้ดังกล่าว
จากการตรวจสอบเอกสารประจำตัวพบว่าการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้สิ้นสุดลงแล้ว (Overstay) เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาและควบคุมตัวส่ง สภ.ประตูน้ำจุฬา ดำเนินการตามกฎหมายพร้อมเตรียมส่งตัวกลับไปดำเนินคดีที่ประเทศเกาหลีใต้ต่อไป