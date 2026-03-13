สุดยิ่งใหญ่อลังการงานโชว์ว่าวครั้งแรกของจังหวัด Pathumumbani Kine Fesiival ประจำปี 2569

เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 13 มีนาคม 2569 นายพงศธร กาญจนจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานร่วมกับ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และ บริษัท เจเนอรัล อินเตอร์แอ็คทีฟ จำกัด ผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม ร่วมพิธีเปิดงาน Pathumthani Kile Festival ประจำปี 2569 ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โดยภายในงานมีการจัดแสดงว่าวยักษ์แฟนซี , การแสดงว่าวไทย 4 ภาค , นิทรรศการว่าวไทยมีชีวิต พร้อมสาธิตขั้นตอนการประดิษฐ์ว่าวไทย , กิจกรรมเพนท์ว่าว , กิจกรรมประดิษฐ์ว่าว และการแสดงดนตรีจากศิลปินนักร้อง โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานี
นายพงศธร กาญจนจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า โดย ว่าว" นับเป็นศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถินที่มีมาแต่โบราณ และนับว่าเป็นกีฬาที่นิยมกันทั่วโลก มีวิวัฒนาการหลายสตวรรษทำให้การเปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบและวัสดุที่ใช้ทันสมัยขึ้น ปัจจุบันนี้ลักษณะของว่าวจะมีความสวยงามโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้นและมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิต จึงทำให้มีรูปร่างและโครงสร้างในลักษณะต่างๆ กันตลอดจนมีวิธีการเล่นหลายรูปแบบสร้างความตืนตาตีนใจกับผู้ชมเป็นอย่างมาก
ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยการเล่นว่าวไม่เพียงแต่เป็นกิจกรรมนันทนาการที่สร้างความสนุกสนาน แต่ยังเป็นสื่อกลางในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถืน และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนในปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เป็นแนวโน้มสำคัญที่สามารถดึงดูดนักท่องเทียวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ โครงการ Pathumthani Kite Festival จึงจัดขึ้นเพื่อฟื้นฟูและเผยแพร่ประเพณีการเล่นว่าวของไทยให้กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถินผ่านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ อาทิ การแข่งขันว่าว การสาธิตการทำว่าวพื้นบ้านและการจัดแสดงนิทรรศการเกียวกับว่าวไทยโดยมุ่งหวังให้เกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐเอกชน ประชาชน ในท้องถินและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยังยืนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ให้คงอยู่ต่อไป
พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้เล็งเห็นคุณค่าของการฟื้นฟูอนุรักษ์ประเพณีการเล่นว่าวของไทย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดโดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียน นักศึกษาประชาชนทั่วไปจึงได้บูรณาการร่วมกับจังหวัดปทุมธานีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงาน กรุงเทพมหานครและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานีจัดทำโครงการ Pathumthani Kite Festival ประจำปี 2569 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 13- 14 มีนาคม 2569 ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถินเละสืบสานประเพณีการเล่นว่าวของไทยให้คงอยู่สืบไป เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานีกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเทียวในพื้นที่ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดปทุมธานีมากขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานี ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น