ปธ.ศาลฎีกาเซ็นตั้ง “รักเกียรติ“ พ.อาวุโสศาลฎีกา นั่งผู้ไต่สวนอิสระ เเทน ”อธิคม“ที่ถอนตัว

ปธ.ศาลฎีกาเซ็นแต่งตั้ง “รักเกียรติ“ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา นั่งผู้ไต่สวนอิสระ เเทน ”อธิคม“ ที่ขอถอนตัว
เมื่อวันที่13 มี.ค. นายอดิศักดิ์ ตันติวงศ์ ประธานศาลฎีกาได้ออกประกาศศาลฎีกาเรื่อง แต่งตั้งผู้ไต่สวนอิสระแทน ความว่า ตามได้มีประกาศศาลฎีกา ลงวันที่ 26 ก.พ.2569 เรื่องตั้งตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระ นั้น
เนื่องด้วยประธานศาลฎีกาอนุญาตให้นายอธิคม อินทุภูติ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาถอนตัวจากการเป็นผู้ไต่สวนอิสระ ดังนั้น
เพื่อให้การดำเนินการไต่สวนหาข้อเท็จจริงและทำความเห็นเกี่ยวกับกรณีประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานรัฐสภามีหนังสือเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่า นายเอกวิทย์ วัชชวัลคุ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีพฤติการณ์ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประธานศาลฎีกาจึงมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ใดสวนอิสระแทน ดังนี้
นายรักเกียรติ วัฒนพงษ์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาจึงประกาศเพื่อให้ทราบ หากผู้ใดประสงค์จะคัดค้านผู้ใส่สวบอิสระให้ยื่นคำร้องคัดค้าน ระบุเหตุผลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อประธานศาลฎีกาภายใน 14 วัน ประกาศรายชื่อคณะผู้ไต่สวนอิสระ ตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2562 ข้อ 40 และข้อ 43