ทร.โต้เรือ "มยุรี นารี" อ้างไม่ได้รับแจ้งเตือน ชี้คนเดินเรือต้องรู้สถานการณ์ ยันเตือน 4 ครั้ง ตั้งข้อสังเกตผลประโยชน์ประกัน

รองโฆษกกองทัพเรือ โต้เรือ "มยุรี นารี" อ้างไม่รับแจ้งเตือนแบบเจาะจงห้ามผ่านฮอร์มุซ ชี้ธรรมเนียมคนเดินเรือย่อมรู้สถานการณ์-แนวทางปฏิบัติให้ลูกเรือปลอดภัย ยัน ทร.เตือนแล้ว 4 ครั้ง ระบุเรือลำอื่นยังคงเทียบท่าต้นทาง ตั้งข้อสังเกตอาจมีปมผลประโยชน์ประกัน
เมื่อวันที่ 13 มี.ค.2569 ที่กองบัญชาการกองทัพเรือ (บก.ทร.) พล.ร.ต.กรจักร์ ยศธสาร รองโฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยถึงกรณีที่เจ้าของเรือ มยุรี นารี โยนความผิดให้กองทัพเรือว่าไม่แจ้งเตือนว่าเส้นทางเดินเรือมีความเสี่ยงห้ามผ่านและไม่มีการแจ้งเตือนเป็นการเฉพาะ ว่า ในเรื่องของการแจ้งเตือนการเดินเรือ ทางกองทัพเรือได้แจ้งเตือนมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดไม่ต่ำกว่า 3 - 4 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์เป็นต้นมา ซึ่ง เป็นการประกาศเป็นลักษณะที่เรียกได้ว่าBroadcast คือหมายความว่าแจ้งเตือนให้เป็นที่ทราบกันโดยทั่ว ไม่ใช่ว่าต้องแจ้งตรงไปที่บริษัทใดบริษัทหนึ่ง ซึ่งบริษัทเองก็ต้องรับผิดชอบในการที่จะดูแลความปลอดภัยของตัวเอง จะต้องมีการติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องความปลอดภัยที่ใดบ้างทั้งนี้ทางกองทัพเรือขอยืนยันว่าเรามีการแจ้งเตือนอยู่ตลอดเวลาตามห้วงเวลาที่เหมาะสม
เมื่อถามว่าเจ้าของเรือโต้แย้งว่ากองทัพเรือไม่มีการแจ้งเตือนเป็นการเฉพาะนั้น พล.ร.ต.กรจักร์ กล่าวว่า ขอไปตรวจสอบข้อมูลก่อน เพราะเพิ่งจะเคยได้ยินเรื่องนี้จากสื่อมวลชนว่าทางเจ้าของเรือได้พูดถึงเรื่องนี้
ส่วนเรื่องการห้ามเดินเรือนั้น ทางกองทัพเรือชี้แจงว่า ห้ามไม่ได้ อันนี้ก็เป็นพาร์ทเป็นเพียงการแจ้งเตือนให้รับทราบว่ามันมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ ซึ่งสมควรจะต้องมีตัดสินใจตคให้ระมัดระวังการเดินเรือ จริง ๆ แล้วมันมีช่องทางในการแจ้งเตือนเรื่องความปลอดภัยในการเดินเรือเนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะ ส่วนตัวคิดว่าบริษัทเองก็คงจะรู้ว่า พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันมี เขาเรียกว่าประชาคมของชาวเรือพาณิชย์อยู่ด้วย แล้วมีการช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างเรือรบกับเรือพาณิชย์อยู่ตลอดเวลา แต่อาจจะเคยได้ยิน UKMTO ซึ่งก็เป็นประชาคมที่รับทราบถึงสถานการณ์ที่ อ่าวเปอร์เซียและทะเลอาระเบีย ซึ่งก็มีการแจ้งเตือนอยู่ตลอด
เมื่อถามว่ากองทัพเรือมองอย่างไรที่ทางบริษัทเจ้าของเรือโทษทางทหารที่ไม่แจ้งเตือน พล.ร.ต.กรจักร์ ระบุว่า อาจจะยังไม่สามารถบอกได้ แต่ขออนุญาตไปตรวจสอบก่อนว่าเจ้าของเรือพูดว่าอย่างไรบ้าง ซึ่งข่าวออกอยู่เยอะแยะมากมาย ทั้งยังมีช่องทางเฉพาะด้วยซ้ำไป มันมีข่าวสารมากมายเรื่องนี้ ผมคิดว่าทางบริษัทมีวิจารณญาณเองว่าจะตัดสินใจก็ต้องดำเนินการอย่างไร อันนี้อาจจะเป็นเรื่องประกันเขาก็ได้เราไม่ทราบ หรืออาจจะมีประเด็นอื่น ๆ ที่ที่อาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของประกันก็ได้
ทั้งนี้ทางกองทัพเรือยืนยันเรื่งการออกประกาศแจ้งเตือน 4 ฉบับตั้งแต่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ซึ่งการออกประกาศ 4 ครั้ง ก็ถือว่าถี่พอสมควร