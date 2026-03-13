"รมว.ยุติธรรม" ไม่ก้าวล่วง มติปล่อยผี 299 "ฮั้ว สว." - "ร.ต.อ.ปิยะ" ปฏิเสธตอบสื่อ

MGR Online - พล.ต.ท.รุทธพล เผย มติคณะอนุ กกต. ปล่อยผี 229 ไร้ผิดคดีฮั้ว ขอไม่ก้าวล่วงหน่วยงานอื่น ส่วนคดี "อั้งยี่-ฟอกเงิน" เป็นหน้าที่ดีเอสไอ
วันนี้ (13 มี.ค.) ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม เปิดเผยกรณีคดีฮั้ว สว. ซึ่งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง คณะที่ 36 มีมติชี้มูลว่า 229 ราย ไม่มีความผิด ขณะเดียวกันในส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ที่ทำคดีฮั้ว สว. "อั้งยี่-ฟอกเงิน" จะเดินอย่างไรต่อ ว่า ตนไม่ได้เข้าไปดูว่าต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติม เพราะในส่วนนี้เป็นหน้าที่ของดีเอสไอ
เมื่อถามว่าตอนคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวน ส่วนกลาง คณะที่ 26 ที่มีเจ้าหน้าที่ กกต. กับดีเอสไอ ได้เคยมีความเห็นดำเนินคดีว่า 229 ราย มีความผิด แต่ในขั้นตอนของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง คณะที่ 36 กลับมีความเห็นแตกต่างกัน พล.ต.ท.รุทธพล แจงว่า ส่วนนี้ตนเองไม่ทราบเลย คงต้องไปถามเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การเห็นแย้งกันของ 2 คณะจะทำให้สังคมวิจารณ์อย่างไรนั้น ตนก็ไม่สามารถไปตอบได้ แต่ในฐานะที่ดีเอสไอได้ไปร่วมในคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวน ส่วนกลาง คณะที่ 26 ก็คงต้องถามทางดีเอสไอว่าได้ดำเนินการไปอย่างไรบ้าง แต่เราจะไปก้าวล่วงหน่วยงานอื่นไม่ได้อยู่แล้ว
"กรณีที่ความเห็นมันแตกต่างกันของ 2 คณะอนุกรรมการฯ ผมจะตอบอย่างไรได้ เพราะมันเป็นความเห็นของหน่วยงาน แม้ความเห็นของดีเอสไอในชุดคณะอนุกรรมการฯ ครั้งแรก อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงยุติธรรมก็ตาม แต่เรื่องความเห็น เราไปยุ่งไม่ได้ เหมือนที่เคยพูดไว้ว่ามันมีหลายครั้งที่ฝ่ายการเมืองเข้าไปยุ่งแล้วมีปัญหา ก็ขอให้เข้าใจด้วย"
อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถาม ร.ต.อ.ปิยะ รักสกุล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ในฐานะเป็น 1 ใน 7 คณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง คณะที่ 36 ในประเด็นเรื่องมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการฯ ที่ให้ผู้ถูกกล่าวหา 229 ราย ไม่มีความผิดในคดีฮั้ว สว. โดยมีการระบุเพียงสั้นๆ ว่า ตนบอกเรื่องมติไม่ได้และการประชุมเป็นความลับ พร้อมปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ว่าตนเองเป็นประธานคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง คณะที่ 36