สั่งจำคุก 1 ปี หนุ่มขี่ จยย.หวาดเสียวบนถนนกลางกรุง พร้อมยึดรถของกลาง

ศาลสั่งจำคุก 1 ปี หนุ่มขี่ จยย.หวาดเสียว ฝ่าสัญญาณไฟบนถนนประดิษฐ์มนูธรรม พร้อมริบรถของกลาง
จากกรณี ปรากฏคลิปวีดิโอในสื่อสังคมออนไลน์ ว่ามีบุคคลขับขี่รถจักรยานยนต์ บนถนนประดิษฐ์มนูธรรม (ขาเข้า) มุ่งหน้าแยกเอกมัย ซึ่งเป็นถนนสาธารณะใจกลางเมือง ในช่องทางที่ 3 นับจากซ้าย ขับขี่รถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ในลักษณะหวาดเสียว และยังมีประชาชนทั่วไปขับขี่รถสัญจรบนถนนอยู่เป็นจำนวนมาก ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของท้องที่เกิดเหตุและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในลักษณะอุกอาจ ไม่ย้ำเกรงต่อกฎหมายบ้านเมือง ก่อความเสียหายให้เกิดความหวาดกลัวแก่ประชาชนในวงกว้าง
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (13 มี.ค.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต. ธวัช วงศ์สง่า รอง.ผบช.น. พล.ต.ต.วรศักดิ์ พิสิษฐบรรณกร ผบก.น.1 พ.ต.อ.เอกภพ ตันประตูร รอง ผบก.น.1 พ.ต.อ.กัมพล รัตนประทีป รอง.ผบก.น.1 ได้สั่งการให้ สน.มักกะสัน ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวโดย พบว่า เป็นเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นบนถนนประดิษฐ์มนูธรรม (ขาเข้า) มุ่งหน้าแยกเอกมัย เขตห้วยขวาง กทม.เมื่อวันที่ 26 ก.พ.ที่ผ่านมา
จากนั้นได้สืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจนทราบตัวผู้ก่อเหตุ ที่ได้ขับขี่ในลักษณะที่เห็นได้ว่า ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นๆ คือ นายริดวาน (สงวนนามสกุล) ชาววังทองหลาง กรุงเทพฯ ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสามารถติดตามตัว นายริดวาน ผู้ก่อเหตุได้ จึงเชิญตัวมาพบ พงส.สน.มักกะสัน และได้ดำเนินคดีกับนายริดวาน ในความผิดฐานขับรถในลักษณะผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดา หรือไม่อาจแลเห็นทางด้านหน้าหรือด้านหลัง ด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านได้พอแก่ความปลอดภัย และขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น
ต่อมาพนักงานอัยการได้มีความเห็นสั่งฟ้อง และศาลแขวงพระนครเหนือได้มีคำพิพากษา เป็นคดีหมายเลขดำที่ อ.1381/2569 คดีหมายเลขแดงที่ อ 1390/2569 ลง 12 มี.ค.69 จำคุก 1 เดือน 15 วัน ปรับ 2,000 บาท รอลงอาญา 2 ปี คุมความประพฤติ 1 ปี บริการสังคม 12 ชั่วโมง ริบรถจักรยานยนต์ของกลาง