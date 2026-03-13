อจ.คช.ระยอง เร่งขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมตาม นโยบาย อสส.

อจ.คช.ระยอง ประชุมรับเจตนารมณ์ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมตาม นโยบาย อสส. เน้นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยรอยยิ้มพูดจาดีพร้อมเรียกความเชื่อมั่นประชาขน
เมื่อวันที่13 มี.ค. ห้องประชุมสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง นายเทพประทานพร ทองคลังอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือตามกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง เรียกประชุม ข้าราชการอัยการและข้าราชการธุรการและผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง เรื่องรับทราบประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่องเจตนารมณ์ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2569 เมื่อวันที่ 11 มี.ค.ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ที่ประชุม ได้รับฟังประกาศของสำนักงานอัยการสูงสุดเรื่องขับเคลื่อนเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม แล้วมีมติรับทราบและถือปฏิบัติ
นายเทพประทานพร ทองคลัง กล่าวเสริมว่า บทบาทของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายนั้นมีหน้าที่หลักในการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนผู้มีเหตุคับข้องใจทางกฎหมาย ให้ได้รับความรู้ให้ได้รับคำแนะนำ ตลอดจนการเอื้อเฟื้อสงเคราะห์ประชาชน ผู้ยากไร้ อันตรงกับ การมีจิตอาสา คือการร่วมมือร่วมใจในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม พร้อมที่จะสละเวลาแรงกายและสติปัญญาเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะ ทั้งนี้ ในการดูแลประชาชน ขอให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน ยิ้มแย้มแจ่มใสมีน้ำใจไมตรีวจีไพเราะสงเคราะห์ประชาชน
พร้อมเน้นย้ำว่า เจตนารมณ์ดังกล่าวในการขับเคลื่อนองค์กรอัยการสูงสุด จะช่วยผดุงรักษาเกียรติ ให้สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นที่พึ่งและเป็นที่ยอมรับ แก่ประชาชน ต่อไป
สำหรับประกาศสำนักงานอัยการสูงสุดดัวกล่าว มาจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ได้กำหนดแผนการปฏิบัติด้านการส่งเสริมคุณธรรม โดยมุ่งหวังที่จะปลูกฝังจิตสำนึกและปรับเปลี่ยนค่านิยมให้คนไทย มีพฤติกรรมที่สะท้อนจิตสำนึกด้านคุณธรรมเให้เพิ่มมากขึ้น โดยน้อมนำหลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รักษาสืบฐานวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทยที่ดีงามและปฏิบัติตนตามคุณธรรมที่พึงประสงค์ จำนวน 5 ประการ อันได้แก่ การพอเพียงการมีวินัยความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตอาสาและกตัญญูสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งนายอิทธิพร แก้วทิพย์อัยการสูงสุด ได้ตระหนักถึงความสำคัญที่จะดำเนินการขับเคลื่อน ค่านิยมดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายตามแผนจึงได้กำหนด แผนการส่งเสริมคุณธรรมสำนักงานอัยการสูงสุดประจำปีงบประมาณ 2569 เพื่อให้บุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุด มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำความดีมีกรอบความคิดค่านิยมและพฤติการณ์ที่สะท้อนการมีคุณธรรมและจริยธรรม เกิดการรับรู้เข้าใจและเห็นคุณค่าของการปฏิบัติตนสะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมความเป็นองค์กรคุณธรรม ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ สำนักงานอัยการสูงสุดจึงประกาศเจตนารมณ์ที่จะยึดมั่น ในการปฏิบัติราชการตามหลักคุณธรรมทั้ง 5 ประการดังกล่าว