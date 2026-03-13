ปอศ.จับพ่อค้าหัวใส ผสมสูตรแชมพูกวนมือกรอกใส่ขวดแบรนด์ดัง เร่ขายตลาดนัด

ตำรวจ ปอศ.รวบพ่อค้าเร่หัวใส คิดค้นผสมสูตรแชมพูกวนมือ กรอกใส่ขวดแบรนด์ดังตระเวนขายตลาดนัด อ้างสินค้าหลุด QC
วันนี้ (13 มี.ค.) พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ.สั่งการ พ.ต.อ.ภูวเดช จุลกะเสวี ผกก.1 บก.ปอศ. พ.ต.ท.ณัฐวุฒิ ป้อมเงิน สว.ฝอ.ปฏิบัติราชการ กก.1 บก.ปอศ. พร้อมด้วย ผู้รับมอบอำนาจช่วงจากบริษัท เดอะ พร๊อคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล คัมปะนี นำกำลังจับกุม นายพรหมมาตร์ (สงวนนามสกุล) อายุ 60 ปี พร้อมของกลางแชมพู ยี่ห้อต่างๆ อาทิ เฮดแอนด์โชว์เดอร์, แพนทีน ,รีจอยส์ ,โชกุบุสซึ ,ซัลซิล ,ลักซ์, โดฟ ,บี ไนซ์, แพรอท ,ขวดเปล่าที่ยังไม่บรรจุแชมพู,สีผสมแชมพู,ไดร์เป่าลมร้อน,ถุงสำหรับซีนขวดแชมพูอละถังใหญ่สำหรับผสมแชมพู รวม 21 รายการ จำนวน 1,413 ชิ้น ได้ที่บ้านพักแห่งหนึ่งภายใน ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
สืบเนื่องจากขณะเจ้าหน้าที่ บก.ปคบ.ตรวจสอบสินค้าตามตลาดนัดในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี พบนายพรหมมาตร์กำลังยืนขายแชมพู จึงทำทีเข้าไปขอซื้อ เพื่อนำมาตรวจสอบ จากการตรวจสอบร่วมกับตัวแทนบริษัทผู้เสียหาย พบว่าเป็นสินค้าปลอม จึงได้ทำการสืบสวนขยายผลถึงแหล่งผลิต และรวบรวมพยานหลักฐานขอหมายค้นต่อศาลจังหวัดนครปฐม ก่อนเข้าทำการตรวจค้น บ้านหลังหนึ่งภายใน ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
จากการตรวจค้น พบ นายพรหมมาตร์ กำลังผสมสูตร ยืนกวนแชมพู นำมาบรรจุขวด ยี่ห้อต่าง ๆ ที่เตรียมเต็มไว้ นอกจากนั้น ยังพบขวดแชมพู ยี่ห้อต่าง ๆ ที่บรรจุเสร็จแล้วอีกจำนวนมาก เจ้าหน้าที่จึงได้จับกุมพร้อมแจ้งข้อหา“นำหีบห่อหรือภาชนะที่แสดงเครื่องหมายการค้า ของบุคคลอื่น ที่จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักร มาใช้สำหรับสินค้าของตนเอง หรือของบุคคลอื่นเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า”
สอบสวนผู้ต้องหา ให้การรับสารภาพว่า ทำมาแล้วประมาณ 2 ปี และนำสูตรส่วนผสมที่ได้มาจากคนรู้จักนำมาผลิตเอง ปรับสูตรเอง เพื่อให้ได้กลิ่นและสีคล้ายของแท้ และนำมาบรรจุขวดแชมพูยี่ห้อต่าง ๆ ที่ได้ซื้อมาจากร้านขายของเก่า ซึ่งในส่วนของน้ำยาแชมพูก็จะหาซื้อมาจากร้านเคมีภัณฑ์ทั่วไป เช่น น้ำยาหัวเชื้อแชมพู สีผสมแชมพู ฯลฯ แล้วนำมาผสมกัน พอถึงเวลาก็จะออกตระเวนขายตามตลาดนัดในพื้นที่ต่าง ๆ โดยหลอกว่าเป็นสินค้าหลุด QC ขายถูกกว่าราคาท้องตลาดจึงนำตัวส่ง พนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปอศ. ดำเนินคดีต่อไป