ญาติคดีรถล้มเสียขีวิตที่โรงพัก-เส้นเลือดสมองแตก ที่ จ.อยุธยา ร้องนายกสภาทนายความ

"เอกภพสายไหมต้องรอด" นำญาติผู้เสียหาย คดีรถล้มเสียขีวิตที่โรงพัก กับเส้นเลือดในสมองแตก ที่ จ.อยุธยา ร้องนายกสภาทนายความ ช่วยเหลือข้อกฎหมาย
ที่สภาทนายความ ถ.พหลโยธิน เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 13 มี.ค. นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด นำ นางสมาภรณ์ ป้องคำลา อายุ 51 ปี มารดา น้องใบตอง น.ส.วริศรา ป้องคำลา อายุ 21 ปี ผู้เสียชีวิต เหตุเกิดเมื่อวันที่ 20 ก.พ.2568 และ น.ส.ชรินทร์รัตน์ อักษรศาสตร์ อายุ 39 ปี ภรรยาของนายธีระมิตร ทับทอง อายุ 42 ปี ที่เส้นเลือดในสมองแตก เหตุเกิดวันที่ 1 มี.ค. 69 เข้าขอความช่วยเหลือทางกฎหมายกับ ดร.ธนพล คงเจี้ยง นายกสภาทนายความ นายสรัลชา ศรีชลวัฒนาอุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และนายสมศักดิ์ อัจจิกุล เลขาธิการสภาทนายความ
นายเอกภพ กล่าวว่า เหตุของนายธีระมิตร ที่ สภ.บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามีของผู้เสียหายป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองแตก ขับรถเข้าไปขอความช่วยเหลือในปั๊มน้ำมัน แต่ปรากฏว่าเด็กปั๊มคิดว่าเมา โดยสามีพยายามใช้มือโชว์สัญญาณ SOS แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาที่เกิดเหตุ ตนไม่แน่ใจว่าเข้าใจมีสัญญาณมือหรือไม่ ได้ใส่กุญแจมือแล้วคุมตัวไปที่โรงพักเพราะคิดว่าเมา ทำให้ต้องป่วยนอนติดเตียงในตอนนี้
นายเอกภพกล่าวว่า ส่วนเคสที่ 2 น้องใบตอง น.ส.วริศรา ป้องคำลา อายุ 21 ปี ผู้เสียชีวิต วันเกิดเหตุทำร้านอาหารอยู่แถวสุขุมวิท ขณะขี่รถ จักรยานยนต์จากสุขุมวิทจะกลับบ้านผ่านถนนลาดพร้าว เกิดฝนตกหนักมีน้ำท่วมขัง ทำให้รถจักรยานยนต์ล้ม ทางกู้ภัยที่มาที่เกิดเหตุเข้าใจว่า น้องใบตองเมาจึงนำตัววันที่ สน. พหลโยธิน สุดท้าย น้องใบตองเสียชีวิตอยู่ที่โรงพัก ทั้ง 2 เคสจึงมาขอคำปรึกษาทางกฎหมายกับทางนายกสภาทนายความว่า เรื่องนี้เป็นประเด็นสาธารณะที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน หากกู้ภัยหรือหน่วยงานใดก็ตามเรียก เหมาว่าผู้ป่วย หรือผู้ขาดเจ็บเป็นคนเมานำตัวไปโรงพักจะสุ่มเสี่ยงจากกับคนไทย เมื่อเกิดเหตุขึ้นเจ้าหน้าที่สื่อสารกันไม่ได้ จะเสียสิทธิ์ในการรักษาทันที อยากให้มีการวางหลักเกณฑ์ใหม่ว่าหากเกิดอุบัติเหตุให้นำตัวไปที่โรงพยาบาลเพื่อจะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที จึงขอความอนุเคราะห์กับทางสภาทนายความเพื่อให้ความช่วยเหลือ
ดร.ธนพล กล่าวว่า มอบหมายให้ฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย สภาทนายความ สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ตนพร้อมจะมารับเรื่องที่ประชาชนเดือดร้อนถ้าเข้าเกณฑ์ของสภาทนายความ ยินดีที่จะช่วยอย่างเต็มที่ทั้งเรื่องที่ สภ.บางปะหันและ สน.พหลโยธิน จะติดตามทางคดีว่าคดีมีความคืบหน้าไปถึงไหน และทำไมเป็นเช่นนั้น จะต้องสอบให้เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต ฝากถึงตำรวจและกู้ภัยเมื่อผู้ประสบเหตุไปอยู่ในความรับฺผิดชอบของท่านแล้ว ขอให้เร่งให้ความช่วยเหลือนำส่ง รพ.ก่อน ขอให้พึงระวังในเรื่องนี้ และภาพผลการสอบสวนของสภาทนายความเป็นอย่างไรจะแจ้งทางสายไหมต้องรอดและสื่อมวลชนทราบอีกครั้ง
นายสรัลชา กล่าวว่า ถึงแม้จะเป็นคนเมาอย่างน้อยหากเกิดอุบัติเหตุจำเป็นจะต้องพาไปโรงพยาบาลก่อน ทั้งสองกรณีเป็นตัวอย่างให้กับทางมูลนิธิหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจหากจะดำเนินคดีเรื่องเมาก็สามารถไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลได้ หรือไม่ก็แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอให้ตรวจเลือด หากมานำตัวมาโรงพักสุดท้ายก็สายไปที่จะช่วยเหลือ จึงเป็นเคสตัวอย่าง และไม่ควรเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก แม้กระทั่งสัญญาณมือ SOS เจ้าหน้าที่ต้องมีความรู้ว่าคือ การขอความช่วยเหลือคนที่ปัสสาวะราด แขนขาอ่อนแรง เขาต้องรู้ว่ามีการศึกษาเรื่องนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นสภาทนายความคิดว่า จะตั้งคณะทำงานพิจารณาดูให้เข้าหลักเกณฑ์ ในการช่วยเหลือเพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธารณะและครอบครัวของผู้เสียหายทั้งสอง การสอบสวนน่าจะเสร็จภายใน 7 วัน ถ้าอัยการจะสั่งไม่ฟ้องเคสใด สภาทนายความพร้อมจะยื่นฟ้องให้ ไม่ต้องกังวล
ด้านนางสมาภรณ์ มารดาน้องใบตอง กล่าวว่า เสียใจมากที่สูญเสียลูก เมื่อลูกมาเสียชีวิตที่โรงพัก แต่ตอนนี้รู้สึกดีขึ้นเพราะว่า หลายฝ่ายเห็นความสำคัญ การที่ลูกมาเสียชีวิตที่โรงพักเป็นอะไรที่น่าหดหู่ใจ อยากให้ตำรวจดูแลประชาชนเหมือนญาติมิตรจริง ๆกรณีลูกตนรู้สึกว่าไม่ได้รับความใส่ใจ
น.ส.ชรินทร์รัตน์ ภรรยานายธีระมิตร กล่าวว่า ทุกวันนี้ยังทำใจไม่ได้เหมือนกับว่าเราต้องสื่อสารอยู่กับสามีข้างเดียว เพราะเขาสื่อสารกับเราไม่ได้กินไม่ได้ นอนไม่หลับ อยากได้ความยุติธรรมที่เขาไม่ได้ทำผิดอะไรเราต้องมาเป็นแบบนี้ ตนและมามีก็ไม่ได้ทำงานทุกวันนี้ต้องไปดูแลช่วยเหลือสามี เพราะคุณหมอต้องผ่าตัดเพื่อช่วยหายใจ เพราะเขาไม่สามารถหายใจเองไม่ได้ ตอนนี้ใส่ท่อหายใจ ตอนเกิดเหตุเขาพยายามขอความช่วยเหลือ แต่ไม่มีใครช่วยทิ้งให้เขานอนเหมือนหมูเหมือนหมา อยากให้คนอื่นได้รู้ว่าถ้าเจอเคสลักษณะแบบนี้ขอให้ช่วยเหลือเขาก่อน ถึงไม่ใช่ตำรวจเป็นประชาชนทั่วไปก็อยากให้ช่วยเหลือก่อน ตอนนี้เหมือนเขาตายทั้งเป็น