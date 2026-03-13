ยธ. เผย "ดีเอสไอ" เร่งรวบรวมหลักฐานคดีเว็บพนัน "ชนนพัฒฐ์" ไม่ชัวร์พบนักการเมืองอื่นพัวพัน

MGR Online - รมว.ยธ. ยืนยันคดีเครือข่ายเว็บพนัน-ฟอกเงิน "ชนนพัฒฐ์" อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน ต้องใช้ระยะเวลา ไม่ทราบมีนักการเมืองรายอื่นเกี่ยวข้อง
จากกรณี พนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 150/2568 ออกหมายเรียก นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.จังหวัดสงขลา เขต 4 พรรคกล้าธรรม รับทราบข้อกล่าวหา "ร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือจัดอุบายล่อ ช่วยประกาศ โฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน และร่วมกันฟอกเงิน" ก่อนนำตัวฝากขังศาลอาญา รัชดาภิเษก ต่อมา ทนายความยื่นหลักทรัพย์ 1 ล้านบาทเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราว พร้อมเงื่อนไขให้รายงานตัวต่อศาลทุก 2 เดือน และห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
วันนี้ (13 มี.ค.) ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม เปิดเผยกรณีพนักงานสอบสวนคดีที่ 150/2568 จะใช้ระยะเวลาการสอบสวนขยายผลคดี "นายชนนพัฒฐ์" และการสรุปสำนวนสั่งฟ้องอัยการเมื่อไหร่ ว่า ตนยังไม่ทราบ แต่พนักงานสอบสวนก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐาน และสอบสวนเพิ่มเติมอีกหลายส่วน ทั้งนี้ จะยังมีนักการเมืองรายอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเพิ่มเติมในคดีอีกหรือไม่นั้น เบื้องต้นเท่าที่ทราบยังไม่มี