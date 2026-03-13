ยธ.แจง คปท.ยื่นค้านพักโทษ "ทักษิณ" เหตุเคยผิดเงื่อนไขคุมขังครั้งแรก ราชทัณฑ์ตอบกลับยังไม่ครบประเด็น

MGR Online - "พล.ต.ท.รุทธพล" เผย คปท.ยื่นขอให้ทบทวนพักโทษ "ทักษิณ" ตั้งแต่ ม.ค.69 เหตุผิดเงื่อนไขคุมขังครั้งแรก ชี้ราชทัณฑ์ตอบกลับมาแล้วแต่ยังไม่ครบประเด็น จึงยังไม่แจ้งกลับ คปท. ยันพิจารณาตามกฎหมาย
จากกรณี เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) มีหนังสือต่อ รมว.ยุติธรรม เรื่องการขอให้ทบทวนการพักโทษ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เพราะต้องโทษจำคุกครั้งแรกยังไม่ได้รับการคุมขังจริง และไม่ได้มีการปรับลดชั้นนักโทษในการคุมขังครั้งล่าสุด
วันนี้ (13 มี.ค.) ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม เปิดเผยกรณีดังกล่าว ว่า ทางกรมราชทัณฑ์ได้ตอบหนังสือมายังกระทรวงยุติธรรม และตนเพิ่งได้คุยกับทางรองปลัด ยธ. ซึ่งแจ้งว่าหนังสือชี้แจงของกรมราชทัณฑ์ยังตอบไม่ครบประเด็นบางส่วน จึงขอให้ไปแก้ไขเพิ่มเติม เพราะทาง คปท. ยื่นหนังสือตั้งแต่เดือน ม.ค.69 แต่เราเห็นว่าราชทัณฑ์ยังตอบไม่ครบ จึงยังไม่ตอบกลับหนังสือต่อ คปท.
"ทั้งนี้ การพักโทษนั้น มีขั้นตอน 3 ส่วน คือ คณะกรรมการระดับชั้นเรือนจำฯ คณะกรรมการระดับชั้นกรมราชทัณฑ์ และคณะกรรมการระดับชั้นกระทรวงยุติธรรม ที่จะพิจารณาเป็นลำดับชั้น ซึ่งในขั้นตอนสุดท้าย คณะกรรมการระดับชั้นกระทรวงยุติธรรม จะมีปลัด ยธ. เป็นประธานคณะกรรมการฯ และมีผู้แทน 5 หน่วยงานร่วมเป็นกรรมการ ซึ่งต้องย้ำว่า ครั้งนี้คือการพักโทษกรณีทั่วไป ไม่ใช่การพักโทษกรณีมีเหตุพิเศษ เพราะถ้าเป็นพักโทษกรณีมีเหตุพิเศษ จึงจะเป็นอำนาจของ รมว.ยุติธรรม ได้พิจารณาเป็นลำดับสุดท้าย"
เมื่อถามว่าจำนวนผู้ต้องขังในเรือนจำกลางคลองเปรมที่จะได้รับการพิจารณาพักโทษพร้อมกับ นายทักษิณ จะมีถึง 500 รายหรือไม่นั้น พล.ต.ท.รุทธพล เผยว่า ตนยังไม่ทราบรายละเอียด ส่วนวันเวลาที่นายทักษิณจะได้พักโทษคุมประพฤติ วันที่ 11 พ.ค.69 หรือไม่นั้น ตนก็ยังไม่ทราบ เพราะต้องรอดูขั้นตอนการนำเสนอก่อน ขณะนี้ยังมาไม่ถึงกระทรวงยุติธรรม แต่ตามระเบียบแล้วก็เป็น ปลัด ยธ. ที่จะพิจารณาท้ายสุด และตนก็ได้ให้นโยบายไปว่า ต้องพิจารณาโดยถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย โดยเฉพาะเรื่องที่เคยปรากฏมาแล้วเกี่ยวกับความผิดพลาดผิดเงื่อนไข ว่าต้องเอามาพิจารณาด้วย เพราะในเมื่อมีการยื่นหนังสือ และตามกฎหมายต้องดูว่าขัดหรือไม่ขัดอย่างไรบ้าง ก็ต้องมีความเห็นและมติออกมา