รวบกัปตันเยอรมัน ลอบจัดทัวร์เถื่อนล่องเรือใบหรูในทะเลอันดามัน ขายแพ็กเกจหัวละแสน

ตำรวจน้ำภูเก็ตรวบกัปตันเยอรมัน ลอบจัดทัวร์เถื่อนบนเรือใบหรูล่องทะเลอันดามัน 10 วัน 10 คืน พบขายแพ็กเกจนักท่องเที่ยวในโซเชียล ราคาหลักแสนต่อคน
วันนี้ ( 13 มี.ค.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก.สั่งการ พล.ต.ต.เศรษฐสิริ นิพภยะ ผบก.รน. พ.ต.อ.วริศร มัจฉา รรท.ผกก.8 บก.รน. พ.ต.ท.วิษณุ จินาวงษ์ สว.ส.รน.3 กก.8 บก.รน.และ ร.ต.ท.กองคลัง ธรรมเมธาพร รอง สว.(ทนท.ทางน้ำ) ส.รน.3 กก.8 บก.รน. นำเจ้าหน้าที่ตำรวจ ส.รน.3 กก.8 บก.รน.(ตำรวจน้ำภูเก็ต) ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวกรมการท่องเที่ยว ล่องทะเล จับกุม นายมาร์คุส วิลเฮอร์ม อายุ 50 ปี สัญชาติเยอรมันได้ที่บริเวณทะเลอันดามัน ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่สืบทราบว่ามีกลุ่มชาวชาวเยอรมันจัดแพ็กเกจท่องเที่ยวทางทะเลในพื้นที่ทะเลอันดามัน ใช้รูปแบบการเปิดบริษัทให้เช่าเรือบังหน้าแต่ความเป็นจริง กลับลักลอบจำหน่ายแพ็กเกจนำเที่ยวผ่านทางเว็บไซต์ให้กับนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันด้วยกัน เรียกเก็บค่าบริการราคาสูงเป็นหลักแสนบาทต่อคน
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณน่านน้ำจังหวัดภูเก็ต พบเรือใบหรูต้องสงสัง จึงเข้าตรวจสอบ พบนายมาร์คุส ชายชาวเยอรมัน ทำหน้าที่เป็นกัปตันเรือ จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบเรือลำดังกล่าวอยู่ภายใต้บริษัทที่เปิดดำเนินการในลักษณะให้เช่าเรือ แต่กลับมีการนำเรือไปใช้ลักลอบจัดแพ็กเกจท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่วนภายในเรือพบนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันจำ 6 คน
เบื้องต้นสอบถามนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวให้การว่า จองโปรแกรมนำเที่ยวผ่านเว็บไซต์ และชำระเงินค่าบริการทั้งหมดล่วงหน้าผ่านบริษัทดังกล่าว โดยเป็นแพ็กเกจล่องเรือท่องเที่ยวในทะเลอันดามันต่อเนื่อง 11 วัน
จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่า นายมาร์คุส เป็นผู้จัดทริปและบริษัทที่เกี่ยวข้องไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวแต่อย่างใด ถือเป็นการลักลอบประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงแจ้งข้อหา “ประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่นำใบอนุญาตใช้เรือมากับเรือ" ก่อน นำตัว สภ.ท่าฉัตรไชย ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
รายงานข่าวแจ้งว่า จากการสืบสวนขยายผลยังพบว่า ในพื้นที่มีการดำเนินธุรกิจในลักษณะดังกล่าวอีกหลายราย ใช้รูปแบบเปิดบริษัทให้เช่าเรือหรือใช้บุคคลอื่นถือหุ้นแทนในลักษณะ นอมินี เพื่อบังหน้า ก่อนลักลอบจำหน่ายแพ็กเกจนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านเว็บไซต์ ซึ่งการกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวของไทยที่ประกอบกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการตรวจสอบและจับกุมผู้ประกอบการที่มีพฤติการณ์ในลักษณะเดียวกันต่อไป พร้อมทั้งยืนยันว่าจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อคุ้มครองผู้ประกอบการไทยที่ดำเนินธุรกิจอย่างสุจริตและเป็นธรรมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทางทะเล