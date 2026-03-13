ศาลอุทธรณ์ยืนยกฟ้อง"ดร.สิระ"ปมให้สัมภาษณ์สิ่งปลูกสร้าง บ้านริมน้ำ "เสรีพิสุทธิ์"

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนยกฟ้อง"เสรีพิศุทธ์" ฟ้องหมิ่น"ดร สิระ"ให้สัมภาษณ์สื่อ ปมสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยา ชี้แสดงความเห็นโดยความสุจริต
เมื่อเวลา 10.00 วันนี้ (13 มี.ค.) ที่ห้องพิจารณา 608 ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีหมายเลขดำ อ.951/2564 ที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย เป็นโจทก์ฟ้อง ดร.สิระ เจนจาคะ อดีตสส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ และเป็นประธานกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ อดีต สส.ปทุมธานี พรรคเพื่อไทย ปัจจุบันอยู่พรรคภูมิใจไทย เป็นโฆษกและกรรมาธิการการกฎหมาย ฯ ร่วมกันเป็นจำเลยที่ 1-2 ในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา
กรณีเมื่อวันที่ 10 ก.พ.2564 ดร.สิระ กับ นายชัยยันต์ ร่วมให้สัมภาษณ์ สื่อมวลชนทำนองว่า โจทก์รุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะเพื่อก่อสร้างท่าเทียบเรือของบ้านบริเวณบ้านริมน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก ย่านต.บางกระบือ บางซื่อ กทม. ทั้งที่โจทก์ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ก่อสร้างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ
โจทก์จึงขอให้ศาลพิพากษาลงโทษพวกจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326,328 ประกอบมาตรา 83 ,86 ด้วย จำเลยให้การปฏิเสธ และได้รับการประกันตัว
ข่วงเช้าวันนี้ ดร สิระ กับนายชัยยันต์ จำเลยที่ 1-2 พร้อมทนายความมาฟังคำพิพากษา ขณะที่ผู้รับมอบฉันทะโจทก์มาศาลตามนัด
คดีนี้ศาลชั้นต้น พิพากษาเมื่อวันที่ 4 ต.ค.2566 ว่า จากพยานหลักฐานที่สื่อแต่ละสำนักรายงานข่าว มีรายละเอียดแตกต่างกันไปแต่มีทิศทางเดียวกันว่า สิ่งก่อสร้างของโจทก์ล่วงล้ำพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยา แม้จะมีการฟ้องร้องแต่คดียุติไปแล้วก็ตาม แต่ต่อมาก็ยังมีการร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างดังกล่าวอยู่ ดังนั้นเพื่อคลายข้อสงสัยของประชาชน การกระทำของจำเลยที่ 1-2 ซึ่งให้สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นต่อสื่อมวลชนเป็นไปด้วยความสุจริต ไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท พิพากษายกฟ้อง
ต่อมาโจทก์ยื่นอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์ตรวจสำนวนปรึกษากันแล้วเห็นว่า ขณะเกิดเหตุ จำเลยที่ 1 เป็นเป็นประธานกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร และจำเลยที่ 2 เป็นโฆษกและกรรมาธิการการกฎหมาย ฯ ซึ่งเรื่องดังกล่าวนายสนธิญา สวัสดี ได้ร้องเรียนให้ตรวจสอบ จำเลยทั้งสองจึงดำเนินการตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างในลำน้ำเจ้าพระยาตามข้อมูลข้อเท็จจริง และเป็นอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมาธิการฯและกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 129 วรรค 6 ดังนั้นการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน จึงเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต ไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ที่ศาลชั้นต้นพิพากษามานั้นศาลอุทธรณ์เห็นพ้องด้วยพิพากษายืน
ภายหลังฟังคำพิพากษา ดร.สิระ กับนายชัยยันต์ มีสีหน้าดีใจ ก่อนจะพากันเดินทางกลับ