ยกย่อง "ด.ต.เจริญ" ต้นแบบ “จราจรกู้ชีพ” เตรียมขยายโมเดลช่วยชีวิตทั่วเมืองใหญ่

ศจร.ตร.มอบรางวัลชื่นชมตำรวจจราจร สภ.เมืองอุดรธานี เตรียมขยายโมเดล “จราจรกู้ชีพ” ไปพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ
วันนี้ (12 มี.ค.) พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร./ผอ.ศจร.ตร.) และ พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้ช่วย ผบ.ตร.ในฐานะรอง ผอ.ศจร.ตร. มอบหมายให้ พล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผู้บัญชาการศึกษา ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจร ศจร.ตร. เดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบรางวัลให้กับ "ด.ต.เจริญ จันทรักษ์" ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองอุดรธานี “จราจรกู้ชีพ” ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนด้วยความเสียสละ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรตำรวจ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนข้าราชการตำรวจ ณ สภ.เมืองอุดรธานี โดยมีผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ
พล.ต.ท.นิธิธร กล่าวว่า การเดินทางมาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ในนามศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งนำความห่วงใยจาก พล.ต.อ.สำราญฯ และ พล.ต.ท.สมประสงค์ฯ ที่ได้ฝากชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมมอบเงินรางวัลให้กับ ด.ต.เจริญฯ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและยกย่องการปฏิบัติหน้าที่ ทุ่มเทช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ด.ต.เจริญ ได้ปฏิบัติงานในลักษณะดังกล่าวอยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นภารกิจนำส่งอวัยวะจากผู้บริจาคไปต่อลมหายใจให้กับผู้รับบริจาค โดยในภารกิจการส่งหัวใจดวงที่ 153 ที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้ขับเครื่องบินส่วนตัวมารับหัวใจด้วยตนเอง จากจังหวัดอุดรธานีไปยังกรุงเทพมหานคร นั้น ด.ต.เจริญฯ ได้มีส่วนสำคัญในการนำขบวนรถขนส่งหัวใจจากโรงพยาบาลไปยังสนามบินอุดรธานีส่งต่อให้กับมือนายกรัฐมนตรี ซึ่งปฏิบัติในลักษณะดังกล่าวมาแล้วถึง 15 ครั้ง และยังได้อำนวยความสะดวกด้านการจราจรนำผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินส่งโรงพยาบาลอยู่เป็นประจำ , การปลุกชีพด้วยเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน สามารถทำการช่วยเหลือเบื้องต้นให้หัวใจกลับมามีชีพจรเต้นอีกครั้งก่อนนำส่งโรงพยาบาลทำการรักษาต่อไป มาแล้ว 7 ราย และการทำคลอดฉุกเฉินมาแล้ว 12 ราย
ทั้งนี้ ศจร.ตร.จะพิจารณานำแนวปฏิบัติดังกล่าวไปเผยแพร่ตามเมืองใหญ่ต่าง ๆ เพื่อริเริ่มเป็นโมเดล "จราจรกู้ชีพ" เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในพื้นที่ ถือเป็นด่านหน้าที่สำคัญในการดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือประชาชนในชีวิตประจำวัน การที่เจ้าหน้าที่มีจิตอาสาและพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในทุกสถานการณ์ นับเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงบทบาทของตำรวจในฐานะ “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” อย่างแท้จริง