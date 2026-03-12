รวบสาวบัญชีม้าหลอกเหยื่อลงทุนรีวิวสินค้า ก่อนเชิดเงินหลายหมื่นหนี

ตำรวจคอมมานโดตามรวบสาวบัญชีม้าหลอกเหยื่อลงทุนรีวิวสินค้าอ้างผลตอบแทนสูง สุดท้ายเชิดเงินหลายหมื่นบาทหนี
วันนี้ (12 มี.ค.) พล.ต.ต.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง ผบก.ปพ.สั่งการ พ.ต.อ.บุญลือ ผดุงถิ่น รอง ผบก.ปพ. พ.ต.อ.อภิชน ขันกา ผกก.4 บก.ปพ.พ.ต.ท.ไพบูลย์ พิมพ์กำเนิด สว.กก.4 บก.ปพ. นำกำลังจับกุม นางสาวสุภาวดี อายุ 33 ปี ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามหมายจับศาลจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 1072/2568 ลงวันที่ 27 พ.ย.68 ข้อหา“เป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดของผู้อื่นฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, เป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดของผู้อื่นฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน, เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตนฯ” ได้บริเวณหน้าสถานีรถไฟบ้านโป่ง ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ทั้งนี้ เมื่อช่วงต้นเดือน ก.ค. 2567 ผู้เสียหายพบเว็บไซด์ "noonshopping" ชักชวนลงทุนรีวิวสินค้าอ้างได้รับผลตอบแทนสูง ผู้เสียหายหลงเชื่อทำการโอนเงินไปลงทุนจำนวน 4 ครั้ง รวมเป็นเงิน 41,480 บาท หากคำนวณค่าคอมมิชชั่นจะได้เงินคืนทั้งหมด 62,449 บาท เมื่อจะทำการถอนเงินทางเว็บไซด์แจ้งว่าไม่สามารถอนเงินได้ โดยอ้างให้ลงทุนเพิ่มอีก จึงเชื่อว่าถูกหลอก จึงได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีจนศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าผู้ต้องหากำลังจะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จ.ราชบุรี จึงนำกำลังจับกุมได้บริเวณย่านสถานีรถไฟเมืองราชบุรี
จากการสอบสวน ผู้ต้องหาให้การว่า ก่อนหน้านี้ตนได้เล่นพนันออนไลน์ โดยขอให้แอดมินเปิดบัญชีพร้อมสแกนใบหน้าผ่านโทรศัพท์มือถือให้แล้วแอดมินได้นำบัญชีของตนไปใช้เป็นบัญชีม้าหลอกลวงประชาชน นอกจากนี้เคยโดนหมายจับอีก 1 หมาย ที่จังหวัดจันทบุรียอดเสียหายประมาณ 5,000 บาท แต่คดีจบไปแล้ว ส่วนคดีนี้ตนขอให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่ง สภ.ขุขันธ์ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป