บุกจับหนุ่มจีน เปิดบ้านค้ายา–ขาย “แก๊สหัวเราะ” ออนไลน์ ยึดปืนเถื่อน กระสุนอื้อ พอตเคเพียบ

กองกำกับการสืบสวนสอบสวน บก.ตม.3 เปิดปฏิบัติการสายฟ้าแลบ บุกทลายรังลับเอเย่นต์ชาวจีน กลางเมืองพัทยา ลอบใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เป็นหน้าฉาก จำหน่าย “แก๊สหัวเราะ” และสารเสพติดให้วัยรุ่น พบของกลางเพียบ ทั้งอาวุธปืนเถื่อน เครื่องกระสุน และยาเสพติดประเภท 2 ซุกซ่อนภายในบ้านพัก
วันนี้ (12 มี.ค.) พ.ต.อ.ปริญญา กลิ่นเกษร โฆษก บก.ตม.3 เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผบก.ตม.3, พ.ต.อ.ชินวุฒิ ตั้งวงษ์เลิศ รอง ผบก.ตม.3, พ.ต.อ.เดโช โสสุวรรณากุล รอง ผบก.ตม.3
ได้สั่งการให้ พ.ต.อ.สุริยะ พ่วงสมบัติ ผกก.สส.บก.ตม.3 นำกำลังชุดสืบสวนลงพื้นที่ โดยมี พ.ต.ท.ปิติพัฒน์ ศรีธนาอภินันท์ รอง ผกก.สส.บก.ตม.3 พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน เร่งแกะรอยขบวนการจำหน่ายยาเสพติด หลังได้รับข้อมูลจากสายลับว่า มีชายชาวจีนรายหนึ่งลักลอบจำหน่ายยาเสพติดและ แก๊สหัวเราะ (Nitrous Oxide) ให้กลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่พัทยา ผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้ง Facebook และ Telegram โดยมีการยิงโฆษณาเชิญชวนลูกค้าอย่างเปิดเผย ไม่เกรงกลัวกฎหมาย
เจ้าหน้าที่จึงวางแผนสืบสวนเชิงลึก กระทั่งพบแหล่งซุกซ่อนและจุดส่งสินค้าอยู่บริเวณ ซอยกอไผ่ 9/2 เมืองพัทยา เป็นบ้านพักสองชั้นปิดเงียบผิดสังเกต ก่อนจะใช้แผน ล่อซื้อ โดยสั่งซื้อ ไนตรัสออกไซด์ (แก๊สหัวเราะ) 1 ถัง ราคา 2,400 บาท
หลังจากนั้น ได้มีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งได้ขับมาจอดหน้าบ้าน ก่อนที่ชายชาวจีนจะเดินออกมาจากรั้วบ้านพร้อมกล่องบรรจุ แก๊สหัวเราะ 1 ถัง เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเข้าควบคุมตัวทันที ทราบชื่อต่อมา คือ MR.YUANJIE (สงวนนามสกุล) อายุ 35 ปี สัญชาติจีน และเข้าตรวจค้นภายในบ้านพัก
ผลการตรวจค้นพบของกลางจำนวนมาก ได้แก่
• อาวุธปืนพกสั้นขนาด .38 มม. ยี่ห้อ TAUROS จำนวน 1 กระบอก
• กระสุนปืนขนาด 9 มม. จำนวน 58 นัด
• กระสุนปืนขนาด .38 มม. จำนวน 11 นัด
• กระสุนปืนขนาด .380 จำนวน 2 นัด
• กระสุนปืนลูกซอง เบอร์ 12 จำนวน 3 นัด
• แม็กกาซีน Glock จำนวน 1 ซอง
• หัวพอตเค จำนวน 30 ชิ้น
• ไนตรัสออกไซด์ (แก๊สหัวเราะ) จำนวน 17 ถัง
โฆษก ตม. 3 กล่าวต่ออีกว่า จากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ของกลางทั้งหมดเป็นของตน เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหา “ขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต (ไนตรัสออกไซด์ / แก๊สหัวเราะ), มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และ ครอบครองและจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 2 โดยไม่ได้รับอนุญาต (เอโทมิเดต / พอตเค)”
จากนั้นเจ้าหน้าที่ กก.สส.บก.ตม.3 ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมด ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพัทยา เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และขยายผลไล่ล่าผู้ร่วมขบวนการทั้งในและนอกประเทศต่อไป