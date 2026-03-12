ตร.พร้อมสสจ.นนทบุรี บุกทลายคลินิกเถื่อนลอบออกใบรับรองแพทย์วันละ 50–60 ใบ ฟันรายได้วันละนับหมื่น แจ้ง 3 ข้อหาหนัก

เมื่อวันที่ 12 มี.ค.69 จากกรณีเมื่อวันที่ ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สภ.รัตนาธิเบศร์ ได้รับการประสานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ภายหลังมีประชาชนร้องเรียนว่าพบคลินิกต้องสงสัยเปิดให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต บริเวณถนนติวานนท์ ซอย 19 ใกล้สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี จึงได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบในทางลับ กระทั่งทราบว่าคลินิกดังกล่าวใช้ชื่อว่า “วรภร คลินิกเวชกรรม” ตั้งอยู่เลขที่ 279 ซอยติวานนท์ 19 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี โดยมีพฤติการณ์ออกใบรับรองแพทย์ให้กับบุคคลทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการ
จากการสืบสวนเพิ่มเติมพบว่า นางพัชราภรณ์ จำปาแดง ผู้ต้องหา ได้ลักลอบเปิดให้บริการและออกใบรับรองแพทย์มาแล้วเป็นระยะเวลากว่า 4 เดือน โดยมีการออกใบรับรองแพทย์ต่อวันประมาณ 50–60 ใบ คิดค่าบริการใบละประมาณ 200 บาท
ภายหลังได้ข้อมูลแน่ชัดว่าคลินิกดังกล่าวเปิดดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาต เจ้าหน้าที่จึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ และในวันนี้ พล.ต.ต.เดชระพี คงดี ผบก.ภ.จว.นนทบุรี , พ.ต.อ.ปิยวุฒิ แก้วมณี รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี และ พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสน์ ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์ ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนดำเนินการขอหมายค้นเข้าตรวจค้นสถานที่ดังกล่าว
การปฏิบัติการครั้งนี้นำโดย พ.ต.ท.ภูษิณธร ยี่ภู่ รองผกก.สส.สภ.รัตนาธิเบศร์ พร้อมด้วย พ.ต.ต.ประชา ฮุงหวลวีรกุล สว.สส.สภ.รัตนาธิเบศร์ และเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นำโดย นายพันธ์เทพ เพชรผึ้ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ เข้าตรวจค้น หลังจากก่อนหน้านี้ได้จัดให้สายลับเข้าไปล่อซื้อใบรับรองแพทย์จากคลินิกดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน
ผลการตรวจค้นพบ นางพัชราภรณ์ จำปาแดง อายุ 51 ปี ชาวตำบลหมื่นไวย์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา กำลังออกใบรับรองแพทย์ให้ลูกค้าที่เข้ามารับบริการ เจ้าหน้าที่จึงขอตรวจสอบเอกสารการขออนุญาตเปิดสถานพยาบาล แต่ไม่พบหลักฐานการอนุญาตแต่อย่างใด โดยผู้ต้องหาอ้างว่าอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาต และยอมรับว่าได้เปิดและดำเนินกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต อีกทั้งไม่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทั้งนี้ยังอ้างว่าไม่ได้มีการรักษาผู้ป่วยคนใดเพียงแต่เน้นในการออกใบรับรองแพทย์
จากการตรวจค้น เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดของกลางจำนวนมาก ประกอบด้วย ใบรับรองแพทย์ซึ่งใช้ประกอบการขออนุญาตขับรถหลายรายการ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล เข็มฉีดยาแบบใช้ครั้งเดียว หลอดฉีดยา ชุดให้น้ำเกลือ สำลี ผ้าก๊อซ เครื่องวัดความดันโลหิต อุปกรณ์ทำแผล ยาและเวชภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ รวมถึงเอกสารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการภายในคลินิก รวมตรวจยึดได้กว่า 170 รายการ
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหา 3 ข้อหา ได้แก่ ประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต, ดำเนินกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต และประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดของกลางที่เกี่ยวข้องกว่า 170 รายการ ก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.รัตนาธิเบศร์ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป