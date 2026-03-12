"ชนนพัฒฐ์"รอดคุก! ศาลให้ประกันวงเงิน 1 ล้าน แต่ห้ามออกนอกประเทศ

"ชนนพัฒฐ์"สส.สงขลา พรรคกล้าธรรม รอดคุก! ศาลอาญาอนุญาตให้ประกัน วงเงิน 1 ล้านบาท แต่วางเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
เมื่อเวลาประมาณ 16.30 น.วันนี้ (12 มี.ค.) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ภายหลังเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ ควบคุมตัวนายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว ส.ส.สงขลา พรรคกล้าธรรม มายื่นคำร้องฝากขังครั้งแรกต่อศาลอาญา ในข้อหาฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรืออ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่น ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน และร่วมกันฟอกเงิน เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478
โดยเจ้าหน้าที่ดีเอสไอนำตัวนายชนนพัฒฐ์เดินทางมาถึงศาลอาญาในเวลา 14.25 น. ก่อนจะนำตัวลงไปยังห้องเวรชี้เพื่อฝากขังต่อศาลอาญา
ต่อมาทนายความยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์
ศาลพิเคราะห์ตามคำร้องฝากขังและพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ผู้ต้องหามีพฤติการณ์ไม่หลบหนี มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง จึงเห็นสมควรให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาระหว่างสอบสวน ทำสัญญาประกันกำหนดราคาประกัน 1 ล้านบาท ให้ผู้ต้องหารายงานตัวต่อศาลทุก 2 เดือน และห้ามเดินทางออกนอกประเทศ และให้แจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกับห้ามไม่ให้ผู้ต้องหาทำการใดอันเป็นอุปสรรคหรือความเสียหายต่อการดำเนินคดีในศาล มิเช่นนั้นศาลจะพิจารณาเพิกถอนการปล่อยชั่วคราว
ชนนพัฒฐ์ เผยภายหลังศาลให้ประกันตัวคดีเว็บพนัน-ฟอกเงิน ขอบคุณศาลที่ให้โอกาสได้ออกมาพิสูจน์ตัวเอง หลังจากนี้ปล่อยให้เป็นไปตามพยานหลักฐาน ยอมรับต้องเข็มแข็งหากเรื่องนี้ถูกหยิบมาเป็นประเด็นในสภา
ภายหลังนายชนนพัฒฐ์ ให้สัมภาษณ์ว่า ตนเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อไม่ให้มีข้อครหาต่อสังคม หลังจากนี้ก็เป็นกระบวนการที่ตนจะต้องพิสูจน์ตัวเองในคดีนี้ต่อไป ตอนนีไม่ได้กังวลมากเท่าไหร่ แต่การสู้คดีในชั้นศาลก็ทำให้มีความกังวลอยู่บ้าง ขณะที่ตนเองอยู่ที่ห้องเวรชี้ข้างล่างทำให้ตนเองได้คิดถึงความสง่างามในการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวออกมาก็จะพิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่าจะต้องอยู่บนความสง่างามของสังคม
ผู้สื่อข่าวถามว่า มองอย่างไรบ้างถูกออกหมายเรียกก่อนที่จะเปิดสมัยประชุมสภา
นายชนนพัฒฐ์ กล่าวว่า ระยะเวลาจริงๆ เจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำเกินเลย หลังจากขออนุมัติศาลออกหมายจับ แต่ศาลอยากให้ออกหมายเรียกมารายงานตัวภายใน 7 วัน จริง ๆ วันนี้ติดภารกิจหลายอย่าง แต่อยากพิสูจน์ตัวเองเพื่อสังคม จึงเดินทางเข้ามารายงานตัวต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ กลัวอย่างเดียวแค่คนในพื้นที่จะไม่สบายใจ ส่วนเรื่องคดีปล่อยให้เป็นไปตามพยานหลักฐาน แต่เพื่อให้ปราศจากข้อสงสัยก็ต้องเข้าชี้แจงต่อหน่วยงาน เรื่องนี้ตนไม่โทษใคร
เมื่อถามว่าได้พูดคุยประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรมหรือไม่ นายชนนพัฒฐ์ กล่าวว่า ตนได้รายงานต่อ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอยากพิสูจน์ตัวเองให้สังคมไทยได้เห็น
เมื่อถามว่าจะยื่นพยานหลักฐานเพิ่มเติม หรือคำร้องขอความเป็นธรรมต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือไม่
นายชนนพัฒฐ์กล่าวว่า สิ่งที่ต้องทำหลังจากนี้คือการชี้แจง ขอให้เราได้ชี้แจงทุกเรื่องรวมถึงเรื่องเส้นเงินเมื่อปี 2562 ด้วย ตนมั่นใจว่าจะสามารถชี้แจงเรื่องทั้งหมดได้
เมื่อถามวว่ามีความกังวลใจไหมว่าในอนาคตจะมีการหยิบเรื่องนี้มาเป็นประเด็นในสภา นายชนนพัฒฐ์ กล่าวว่า ก็ต้องเข้มแข็งและอดทนไม่ว่าจะถูกหยิบมาเป็นประเด็นเพื่อซักถามในสภา ก็ต้องยอมรับ