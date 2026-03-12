"ยธ.-ทส." ลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังไม้มีค่าพื้นที่บางปะหัน อยุธยา มูลค่า 3,000 ล้านบาท

MGR Online - รัฐบาลเอาจริง! มอบ "ยธ.-ทส." ลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังไม้มีค่าพื้นที่บางปะหัน จ.อยุธยา พบมีค่ากว่า 1100 ลูกบาศก์เมตร ลุยเดินหน้าปราบเครือข่าย
วันนี้ (12 มี.ค.) เวลา 09.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) นำทีมกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามการตรวจสอบโกดังของบริษัท ภาคินเทรดดิ้ง (5588) จำกัด ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช , นายนิกร ศิรโรจนานนท์ อธิบดีกรมป่าไม้ , พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ , ร.ต.อ.วิษณุ ฉิมตระกูล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ , นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา , นายชนุดม เพชรสังข์ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ , นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่า , นายโกสิทธิ์ นิลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า , นายชุติเดช กมนณชนุตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา , นายอังศุเกติ์ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ ผู้อำนวยการกองกิจการอำนวยความยุติธรรม , พ.ต.อ.ณัฐพล อะกะเรือน ผู้กำกับการกองกำกับการกอง 2 บก.ปทส. , พ.ต.อ.อาทิตย์ ซิ้มเจริญ ผู้กำกับสภอ.บางปะหัน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ในปฏิบัติการครั้งนี้
จากผลการตรวจสอบโกดังดังกล่าว พบว่าไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้มีค่าหลายชนิดปะปนกัน ที่มีเหตุสงสัยว่าอาจได้มาในความครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรมป่าไม้จึงมีการอายัดและตรวจนับไม้ของกลาง พร้อมอุปกรณ์ในการกระทำความผิดเพื่อตรวจสอบอีกครั้งเนื่องจากไม้มีจำนวนมาก คิดเป็นปริมาณไม่ต่ำกว่า 3,350 ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 1,100 ลูกบาศก์เมตร มูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท ซึ่งหากคำนึงถึงคุณภาพไม้อาจมีมูลค่าทางการค้าสูงถึง 3,000 ล้านบาท
ในส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้อายัดเอกสารและรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ โดยจะนำไปตรวจสอบเพื่อใช้ประกอบการตรวจพิสูจน์และขยายผล เบื้องต้นพบว่า เอกสารกับไม้ภายในบริษัทดังกล่าว มีพิรุธหลายอย่าง เชื่อได้ว่าอาจจะไม่ตรงกัน โดยจะรวบรวมไฟล์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และประสานการปฏิบัติกับกรมป่าไม้ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ต่อไป
นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ติดตามขยายผลพบความเคลื่อนไหว เมื่อวันที่ 11 มี.ค.69 เวลา 01.30 น. มีการนำเข้า-ส่งออกไม้จากโกดังแห่งนี้ โดยใช้รถยนต์บรรทุกเทรลเลอร์มุ่งหน้าสู่จังหวัดชลบุรี พบไม้ประดู่จำนวน 34 ท่อน ปริมาตรและความยาวไม่ตรงกับเอกสารที่นำมาแสดงให้กับทางเจ้าหน้าที่ จึงได้อายัดรถยนต์บรรทุกเทรลเลอร์ พร้อมไม้ประดู่ 34 ท่อน ซึ่งอยู่ภายในตู้คอนเทนเนอร์ และได้นำไปเก็บรักษาไว้ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชบ.1 (บางละมุง) จ.ชลบุรี และเมื่อเวลา 10.00 น. ได้ตรวจยึดและอายัดรถบรรทุกจำนวน 2 คัน โดยได้มีการดำเนินคดี จำนวน 1 คัน ซึ่ง บรรทุกไม้มาจากอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีลักษณะการลักลอบซุกซ่อนไม้ประดู่โดยสำแดงสินค้าเป็นมันสำปะหลังเพื่ออำพรางการตรวจสอบ ส่วนรถบรรทุกอีก 1 คัน ที่บรรทุกไม้มาจากจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการอายัดเพื่อรอการตรวจสอบต่อไป
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังตรวจพบซากสัตว์ป่าคุ้มครอง ระบุชนิดเป็นจำพวกนกได้จำนวน 10 ชนิด 28 ซาก จำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่ทราบชนิดจำนวน 4 ชิ้นเนื้อ เกล็ดลิ่นน้ำหนัก 900 กรัม และระบุเป็นกลุ่มได้จำนวน 21 กลุ่ม จำนวน 68 ซาก รวมซากสัตว์ป่าของกลางทั้งสิ้น 96 ซาก และ 4 ชิ้นเนื้อ โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะนำไปตรวจสอบพิสูจน์ชนิดซากสัตว์ป่าของกลาง และเก็บรักษาตามระเบียบหรือจนกว่าคดีจะถึงที่สุด
ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะบูรณาการร่วมกับกระทรวงยุติธรรม ในการเดินหน้าสืบสวน ขยายผล และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงินและยึดทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด เพื่อตัดวงจรการลักลอบค้าไม้ข้ามชาติอย่างถอนรากถอนโคนและปกป้องผืนป่าอันเป็นสมบัติล้ำค่าของชาติให้คงอยู่สืบไป