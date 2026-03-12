ลุ้นประกันตัว! ดีเอสไอส่งฝากขัง "ชนนพัฒฐ์" ศาลอาญา ยังไม่เข้าองค์ประกอบคุ้มครองเอกสิทธิ์ สส.

MGR Online - โฆษกดีเอสไอ เผย พนักงานสอบสวนนำตัว "ชนนพัฒฐ์" ส่งฝากขัง พร้อมยื่นประกันในชั้นศาล เหตุคดี "เว็บพนัน-ฟอกเงิน" โทษจำคุก 10 ปี ยืนยันไม่มีใบสั่งการเมือง
วันนี้ (12 มี.ค.) พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค และโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยกรณีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 150/2568 นำตัว นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.จังหวัดสงขลา เขต 4 พรรคกล้าธรรม ไปฝากขังศาลอาญา รัชดา ในคดี "เว็บพนัน-ฟอกเงิน" มีเงินหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาท ว่า วันนี้ นายชนนพัฒฐ์ มาพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตามหมายเรียกและได้แจ้งข้อกล่าวหา โดยเบื้องต้นเจ้าตัวให้การปฏิเสธ ส่วนการชี้แจงอย่างไรบ้างเป็นเรื่องในสำนวนของพนักงานสอบสวน
พ.ต.ต.วรณัน เผยว่า ในชั้นพนักงานสอบสวน มีการประชุมร่วมกันว่าคดีดังกล่าวมีพยานหลักฐานตามข้อกล่าวหาจึงมีมติออกหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหา โดยประสงค์ให้ผู้ต้องหามาชี้แจงข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไร สุดท้ายพนักงานสอบสวนจะมีความเห็นทางคดีต้องฟังข้อเท็จจริงทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งพยานหลักฐานและคำชี้แจ้งแก้ข้อกล่าวหา แต่หากเกิดปฏิเสธต้องดูว่าได้มีการให้พยานหลักฐานแก่เจ้าหน้าที่อะไรบ้าง
พ.ต.ต.วรณัน เผยอีกว่า สำหรับการใช้เอกสิทธิ์คุ้มครอง สส. นั้นตามกฎหมายต้องครบ 2 องค์ประกอบ คือ การดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และ การเปิดสมัยประชุมรัฐสภา แต่วันนี้ นายชนนพัฒฐ์ ได้หนังสือรับรองการเป็น สส. แต่ยังไม่ได้เปิดสมัยประชุมสภา
"หลังสอบปากคำเสร็จจึงนำตัว นายชนนพัฒฐ์ ไปศาลอาญา รัชดา เนื่องจากพนักงานสอบสวนมีความเห็นว่า มีเหตุที่จะต้องควบคุมตัวไว้ระหว่างการสอบสวน ตามประมวลกฏหมาย ป.วิอาญา 134 ประกอบมาตรา 71 และ 66 พนักงานสอบสวนสามารถสั่งให้ผู้ต้องหาไปที่ศาล พร้อมกับยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติม โดยพนักงานสอบสวนไม่ได้ให้ประกันตัวในชั้นสอบสวน และศาลจะเป็นผู้พิจารณาจะฝากขังหรือไม่ ซึ่งพนักงานสอบสวนประชุมแล้วเห็นว่ามีเหตุจำเป็นต้องนำตัวไปควบคุม เพราะคดีมีโทษจำคุกสูงสุดเกิน 3 ปี ซึ่งข้อหาฟอกเงิน มีอัตราโทษจำคุก 10 ปี เป็นเหตุยื่นศาลขอหมายขังได้"
เมื่อถามว่ากรณีผู้ต้องหามีสถานะเป็น สส. ถูกนำตัวส่งฝากขัง ดีเอสไอ จะดำเนินการอย่างไรต่อนั้น พ.ต.ต.วรณัน กล่าวว่า พนักงานสอบสวนก็ต้องทำหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมต่อไป ซึ่งการฝากขังผู้ต้องหาที่มีตำแหน่ง สส. จะขาดเอกสิทธิ์หรือไม่นั้น ยังไม่สามารถตอบได้ต้องดูคำสั่งศาลก่อน
เมื่อถามว่ากรณีส่งฝากขังและกำลังเปิดสมัยประชุมสภา จะมีผลอย่างไรหรือไม่ พ.ต.ต.วรณัน ระบุว่า กรณีดังกล่าวมีกฎหมายรองรับไว้แล้ว ทางสภาอาจจะขอมาทางศาลได้ ซึ่งขั้นตอนการคุ้มครองเอกสิทธิ์ สส. เป็นกฎหมายความรับผิดชอบของทางสภา หากมีความจำเป็นจะขอมาที่ศาลเพื่อปล่อยตัวให้ไปประชุมสภา แต่หากไม่ได้ออกหมายขังก็ดำเนินการตามปกติ ทั้งนี้ การนำตัว นายชนนพัฒฐ์ ส่งฝากขังโดยขึ้นรถส่วนตัวไปไม่มีการควบคุมตัวซึ่งแตกต่างจากคนอื่นนั้น หากดูตามกฎหมายเป็นการสั่งให้เดินทางไปพร้อมกับพนักงานสอบสวน ไม่ได้เป็นเรื่องของการควบคุม
"ยืนยันไม่มีใบสั่งทางการเมือง เป็นขั้นตอนดำเนินคดีตามปกติของพนักงานสอบสวน เพียงแต่ว่าการรวบรวมพยานหลักฐานต้องใช้เวลาดำเนินการ อาจทำให้เวลาใกล้เคียงเปิดประชุมสภา และทำตามหน้าที่ไม่มีใครสั่งการ"