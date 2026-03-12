ดีเอสไอคุมตัว “ชนนพัฒฐ์“สส.สงขลา คดีเว็บพนัน ฝากขังศาลอาญา

ดีเอสไอคุมตัว “ชนนพัฒฐ์“ ผู้ต้องหาคดีพัวพันเว็บพนันออนไลน์ ฝากขังศาลอาญา
เมื่อเวลาประมาณ 14.30 น.วันนี้ (12 มี.ค.) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก เจ้าหน้าที่ดีเอสไอ ได้นำตัว นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.จังหวัดสงขลา เขต 4 พรรคกล้าธรรม ฝากขังครั้งแรกต่อศาลอาญา ในข้อกล่าวหา "ร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือจัดอุบายล่อ ช่วยประกาศ โฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน และร่วมกันฟอกเงิน" หลังพบหลักฐานเชื่อมโยงเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ใหญ่ ซึ่งมีเงินหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาท
ซึ่งนายชนนพัฒฐ์ได้นั่งรถยนต์ส่วนตัว โตโยต้า อัลพาร์ด สีขาว ทะเบียน 6ขว 272 กรุงเทพมหานคร เดินทางมาถึงศาลอาญา โดยไม่ได้ใส่เครื่องพันธนาการ แต่มีเจ้าหน้าที่ดีเอสไอและทนายความนั่งไปในรถด้วย นอกจากนี้มีรถยนต์เจ้าหน้าที่ดีเอสไอ ขับนำหน้า 1 คัน และขับรถตามหลังอีก 1 คัน
เมื่อมาถึงเจ้าหน้าที่ดีเอสไอได้คุมตัวนายชนนพัฒฐ์ ขึ้นด้านหน้าบันไดศาลอาญา เพื่อไปยื่นคำร้องขอฝากขังต่อศาลอาญา ขณะที่นายชนพัฒฐ์จะต้องควบคุมตัวที่ห้องเวรชี้ ใต้ถุนศาลอาญา จนกว่าศาลจะมีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังเเละคำสั่งให้ปล่อยชั่วคราว