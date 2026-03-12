"อิ๊งค์-ปอ" เยี่ยม "ทักษิณ" มอบทนายยื่นเรื่องพักโทษ คาด 11 พ.ค. ปล่อยตัว 7 โมงเช้า

MGR Online - "อิ๊งค์-ปอ" ตัวแทนครอบครัวเยี่ยม "ทักษิณ" สุขภาพแข็งแรง ด้าน "ทนายวิญญัติ" เผย ยื่นเอกสารพักโทษแล้ว ไม่ก้าวล่วงพิจารณา แย้มปล่อยตัว 11 พ.ค.
วันนี้ (12 มี.ค.) เวลา 09.45 น. ที่บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรือ "อิ๊งค์" พร้อม นายปิฎก สุขสวัสดิ์ หรือ "ปอ“ สามี เดินทางเข้าเยี่ยม นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยมีมวลชนคนเสื้อแดงมารอให้กำลังใจ ก่อนเข้าเรือนจำฯ พร้อม นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวนายทักษิณ ซึ่งในครั้งนี้จะเป็นการเยี่ยมครั้งที่ 47 หลังถูกคุมขังตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย.68
ต่อมา หลังการเข้าเยี่ยมประมาณ 50 นาที น.ส.แพทองธาร เปิดเผยกับสื่อมวลชน ว่า คุณพ่อสบายดี สำหรับเรื่องอาการนอนไม่ค่อยหลับของคุณพ่อนั้นตอนนี้ก็ดีขึ้น ส่วนเรื่องความไม่สงบในตะวันออกกลางไม่ได้มีการพูดคุยกัน และเรื่องการเมืองก็ไม่ได้มีการพูดคุยกัน ในวันนี้มีการพูดคุยเรื่องคดีความของท่าน
ผู้สื่อข่าวถามว่าอีก 2 เดือนนายทักษิณก็จะได้ออกมาจากเรือนจำแล้ว ทางครอบครัวมีความรู้สึกอย่างไรบ้าง น.ส.แพทองธาร กล่าวว่า ก็อยากให้ท่านออกมาแล้ว สำหรับเรื่องเอกสารการพักโทษได้มีการมอบหมายให้ทางทนายความดำเนินการ
จากนั้น น.ส.แพทองธาร และนายปิฎก ได้เข้าไปทักทายเพื่อนร่วมรุ่นจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ รุ่น มงฟอร์ต 2508 และกลุ่มคนเสื้อแดงที่เดินทางมาให้กำลังใจนายทักษิณ โดยคนเสื้อแดงได้บอกกับ น.ส. แพทองธาร ว่าในคืนวันที่ 10 พ.ค. จะมีการมานอนค้างคืนหน้าเรือนจำฯ เพื่อมารอรับนายทักษิณในเช้าวันที่ 11 พ.ค. ด้วย
ด้าน นายวิญญัติ กล่าวถึงกรณีการยื่นเอกสารขอพักโทษ นายทักษิณ ซึ่งจะรับโทษครบ 2 ใน 3 ของกำหนดโทษ 1 ปี (8 เดือน) ว่า ทางทนายความได้มีการยื่นเอกสารเรื่องการพักโทษแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการพิจารณาของทางกรมราชทัณฑ์ ในส่วนนี้ตนขอไม่ก้าวล่วง ถ้าได้พักโทษตามเกณฑ์และได้รับการพิจารณา จะได้ปล่อยตัวในวันที่ 11 พ.ค. เวลาเช้าประมาณ 07.00 น.
สำหรับเรื่องการฟ้องหมิ่นประมาทผู้ที่ปล่อยข้อมูลเท็จหรือ Fake News นายทักษิณ ขณะนี้ทางทนายความได้ดำเนินการแล้ว ผู้ที่ปล่อยข่าวปลอม หวังผลยอดไลค์ หวังผลทางการเมือง ก็ต้องรับผิดชอบ ซึ่งตนได้เน้นฟ้องคนหลักๆ ที่มีเจตนาไม่สุจริต ไม่ใช่ประชาชนทั่วไป