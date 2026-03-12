ทบ.จัดยิงปืน “MAC-T FUN SHOOT 2026” เชื่อมสัมพันธ์ผู้ช่วยทูตทหาร 20 ประเทศ เสริมความร่วมมือด้านความมั่นคง

เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2569 ที่สนามยิงปืน กองพันทหารช่างที่ 1 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (11 มี.ค.) เวลา 14.30 น. พล.ท. ธีรนันท์ นันทขว้าง เจ้ากรมข่าวทหารบก เป็นประธานในกิจกรรมยิงปืน “MAC-T FUN SHOOT 2026” เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศประจำประเทศไทยกับ กองทัพบก โดยจัดขึ้น
ภายในกิจกรรมมีผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศประจำประเทศไทยเข้าร่วมจำนวน 26 นาย จาก 20 ประเทศ บรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกันเองและสร้างสรรค์
สำหรับกิจกรรมยิงปืนเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ดังกล่าว จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดย กรมข่าวทหารบก มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพบกกับผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศประจำประเทศไทย รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และสร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงในอนาคตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายของกองทัพบก
นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมความสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในช่วงที่สถานการณ์โลกมีความเปลี่ยนแปลง ซึ่งช่วยเสริมสร้างบรรยากาศแห่งมิตรภาพ ความเชื่อมั่น และความร่วมมือระหว่างกองทัพมิตรประเทศ
ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้เข้าร่วมต่างได้รับความประทับใจ และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์อันดี เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจนพัฒนาความเข้าใจระหว่างกัน อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกันในอนาคต