บุกจับหนุ่มเมืองผู้ดีแพร่สื่อลามกเด็กในแอปฯ KIKพบมีคดีลักทรัพย์-อยู่เกินวีซ่าติดตัว

ตำรวจ ปคม.ประสาน NCA -NGOs บุกจับหนุ่มอังกฤษแพร่สื่อลามกเด็กในแอปพลิเคชัน KIK ค้นมือถือซุกภาพอนาจารอื้อ พบมีคดีลักทรัพย์-อยู่เกินวีซ่าติดตัว
วันนี้ ( 11 มี.ค. ) พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. สั่งการ พ.ต.อ.ชวินโรจน์ ภีมรัชตธำรงค์ ผกก.4 บก.ปคม. พ.ต.ต.บุณยสิทธิ์ สุทธิทัศนพงศ์ สว.กก.4 บก.ปคม. นำกำลังจับกุม นายเจมส์ อายุ 47 ปี สัญชาติอังกฤษ ตามหมายจับศาลจังหวัดเชียงใหม่ ที่ จ.335/2569 ลงวันที่ 10 ก.พ.69 ข้อหา “ร่วมกันลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ เพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิด, เป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด, และเพื่อความประสงค์แห่งการค้า หรือโดยการค้า เพื่อการแจกจ่ายหรือแสดงอวดแก่ประชาชน ทำ ผลิต มีไว้ หรือนำเข้าสื่อลามกอนาจารและเป็นคนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต” ได้ที่บาร์แห่งหนึ่งย่านกำแพงดิน ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ทั้งนี้การจับกุมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) กับ National Crime Agency (NCA) และองค์กร NGOs ภายใต้โครงการ The Scientia Program เพื่อติดตามคดีผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน KIK ซึ่งต้องสงสัยว่ามีพฤติกรรมครอบครองและเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็ก และตรวจพบว่าผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งใช้ชื่อ James และพำนักอยู่ในประเทศไทย
จากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพบว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดเชียงใหม่ คดี “ร่วมกันลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ และเป็นคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต” เจ้าหน้าที่จึงทำการสืบสวน จนทราบว่าผู้ต้องหาพักอาศัยอยู่ในบาร์แห่งหนึ่งบริเวณถนนกำแพงดิน จ.เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ได้นำหมายค้นของศาลจังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจค้นจับกุมดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหายอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริง และไม่เคยถูกจับกุมในคดีนี้มาก่อน อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตรวจค้นภายในห้องพักเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติม พบโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหาวางอยู่บนหัวเตียง เมื่อทำการตรวจสอบข้อมูลภายในเครื่อง พบภาพผู้หญิงในลักษณะลามกอนาจารเก็บไว้จำนวนหนึ่ง เจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดโทรศัพท์เครื่องดังกล่าวไว้เป็นของกลาง พร้อมแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในความผิดเกี่ยวกับการมีไว้หรือทำให้แพร่หลายซึ่งสื่อลามกอนาจารอีก 1 คดี จากนั้นได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองเชียงใหม่ ดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป