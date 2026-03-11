รวบแก๊งบัญชีม้าตระเวนถอนเงินตามตู้เอทีเอ็มส่งนายทุนจีน ค่าจ้าง 10 เปอร์เซ็นต์ของยอดโอน

MGR Online - กก.1 บก.ปคบ. ตัดวงจรเครือข่ายบัญชีม้าขายชาติ ถอนเงินไม่ต้องใช้บัตรส่งต่อนายทุนจีน ค่าจ้าง 10 เปอร์เซ็นต์ พาค้นห้องพักพบยาไอซ์-อุปกรณ์การเสพ
วันนี้ (11 มี.ค.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. ได้สั่งการให้ พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ. , พ.ต.อ.ไกรวิศท์ แสนทวีสุข ผกก.1 บก.ปคบ. สั่งการเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม นำโดย พ.ต.ท.กฤษณ์ พิพัฒน์พูนสิริ สว.กก.1 บก.ปคบ., ร.ต.ต.สุทธิพงษ์ พรมมิ รอง สว. (ป.) กก.1 บก.ปคบ., ด.ต.ปราโมทย์ ของโพธิ์ , ด.ต.พิเชษฐ์ ชมขวัญ, ด.ต.ภาณุ โพธิ์เจริญ, ส.ต.อ.ฐิติพงษ์ ขวัญเมือง, ส.ต.ท.ภูริทัต ปูเงิน ผบ.หมู่ กก.1 บก.ปคบ. ร่วมจับกุม นายธนบดี พึ่งพา อายุ 31 ปี ชาว จ.ร้อยเอ็ด และ น.ส.นงนภัส อ่อนคล้าย อายุ 33 ปี ชาว จ.นนทบุรี พร้อมของกลาง เงินค่าจ้างเปิดบัญชีธนาคาร 2,000 บาท , เงินสด 58,000 บาท , สลิปโอนเงิน 30,000 บาท , เงินสดค่าจ้างรับกดเงิน 2,700 บาท , สมุดบัญชี พร้อมบัตรกดเงิน 1 ชุด , อุปกรณ์การเสพยา พร้อมไอซ์ 0.09 กรัม โดยจับกุมได้บริเวณหน้าตู้กดเงินสดธนาคารแห่งหนึ่ง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
สืบเนื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม ได้รับแจ้งจากสายลับว่า นายธนบดี และ น.ส.นงนภัส มีพฤติกรรมจัดหาบัญชีเงินฝากมาใช้รับโอนเงินให้กับนายทุนจีน โดยมักจะเปิดห้องพักรายวันเพื่อกักตัวเอาข้อมูลจากเจ้าของบัญชี เมื่อเสร็จก็ย้ายที่พักไปเรื่อยๆ เพื่อให้ยากแก่การติดตาม โดยให้ค่าจ้างตามวงเงินที่ถอนได้ใแต่ละวัน เช่น ยอดถอน 50,000 บาท จะได้ค่าจ้าง 1,500-2,000บาท หรือ ยอดถอน 100,000 บาท จะได้ค่าจ้าง 3,000 บาท หรือ ยอดถอน 150,000 - 200,000 บาท จะได้ค่าจ้าง 6,000 บาท
ต่อมา ได้ให้สายลับแฝงตัวเข้าไปติดต่อเพื่อนำสมุดบัญชีไปให้ผู้ต้องหาทั้ง 2 รายเพื่อใช้รับโอนเงิน ที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ย่านประชาชื่น เมื่อมีเงินโอนเข้าบัญชีสายลับ นายธนบดี จะเป็นผู้ออกไปถอนเงินสดผ่านตู้เอทีเอ็ม โดย น.ส.นงนภัส จะกักตัวสายลับไว้ที่ห้อง เพื่อเอาข้อมูลยอดเงินที่ผู้เสียหายรายอื่นโอนเข้ามา โดยไม่ใช้บัตรเอทีเอ็ม ส่งให้ นายธนบดี ทางไลน์ ทำการการถอนเงินออกจากตู้เอทีเอ็ม แล้วนำไปฝากต่อให้นายทุนจีน ตามบัญชีที่แจ้งไว้ โดย นายธนบดี และน.ส.นงนภัส จะได้ส่วนแบ่ง 10% จากยอดเงินที่โอนเข้ามา
จากนั้น บัญชีสายลับโดนอายัด น.ส.นงนภัส ก็ให้สายลับไปเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารแห่งหนึ่ง พร้อมบัตรกดเงินสดเพิ่มใหม่อีกบัญชี มามอบให้ ที่คอนโดมิเนียม ย่านประชาชื่น และกักตัวสายลับไว้ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้วางกำลังสะกดรอยเฝ้าติดตามพฤติกรรมอยู่ตลอด เมื่อมีเงินโอนเข้าบัญชีของสายลับ นายธนบดี ได้ออกไปถอนเงินแบบไม่ใช้บัตร โดยให้เจ้าของบัญชีแจ้งรหัสกดเงินผ่านทางไลน์ ก่อนนำเงินที่ถอนจากบัญชีสายลับ ไปฝากเข้าบัญชีธนาคารตามที่นายทุนจีนแจ้งไว้ ที่ตู้รับฝากเงินสดธนาคาร เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกุม นายธนบดี บริเวณตู้เอทีเอ็ม และพาไปตรวจค้นห้องพักตน
ผลการตรวจค้นพบ น.ส.นงนภัส อยู่กับสายลับที่ห้องดังกล่าว และพบยาเสพติดประเภทที่ 1 ยาไอซ์ และอุปกรณ์การเสพ โทรศัพท์มือถือปรากฏหลักฐานการแชทสนทนาขณะเกิดเหตุ อยู่ในห้องพัก จึงจับกุมบุคคลทั้งสองพร้อมของกลางนำส่ง พงส.สน.เตาปูน ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
เบื้องต้น แจ้งข้อหาฐาน “ร่วมกันเป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือให้ยืมบัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีฯ” , เสพยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาไอซ์) , ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน หรือยาไอซ์) โดยไม่ได้รับอนุญาต