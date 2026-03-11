กอ.รมน. จัดพิธีปิดอบรมหลักสูตร พคบ.17 เสริมเครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2569 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ (สมท.กอ.รมน.) จัดพิธีปิดการอบรม หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 17 (พคบ.17) ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี กรุงเทพมหานคร โดยมี พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก ในฐานะเลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมที่สำเร็จหลักสูตร
การอบรมหลักสูตรดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ พล.ท.ธนาธิป สว่างแสง ผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กอ.รมน. ในฐานะประธานหลักสูตร โดยมุ่งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างหน่วยงานจากหลากหลายภาคส่วน
หลักสูตร พคบ.17 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 ม.ค. – 11 มี.ค. 2569 มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 80 คน ประกอบด้วยผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน โดยเน้นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ในระดับผู้บริหาร เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันในการสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศ
ตลอดระยะเวลาการอบรม ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหลายสาขา ครอบคลุมทั้งสถานการณ์ความมั่นคงของประเทศ บทบาทหน้าที่ของ กอ.รมน. และแนวทางการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม
ในโอกาสนี้ เลขาธิการ กอ.รมน. ได้กล่าวโอวาทแก่ผู้สำเร็จการอบรม โดยขอให้ทุกคนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม พร้อมร่วมกันเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ตามแนวทาง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขับเคลื่อนประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
นอกจากนี้ ยังได้อวยพรให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีสุขภาพแข็งแรง และสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ
ทั้งนี้ หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ.) เป็นหนึ่งในหลักสูตรสำคัญของ กอ.รมน. ที่จัดขึ้เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำองค์กรจากทุกภาคส่วนมีความเข้าใจบทบาทด้านความมั่นคงของประเทศ รวมถึงตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ ได้แก่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์