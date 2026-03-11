รวบ 2 หนุ่มเอเย่นต์ค้ายาผ่านสื่อออนไลน์ พบเคยถูกจับติดคุกมาแล้ว 8 ครั้ง

ตำรวจไซเบอร์จับกุม 2 ผู้ต้องหาลักลอบจำหน่ายยาบ้า-ไอซ์ ผ่านสื่อโซเชียลออนไลน์ ประวัติเคยถูกจับติดคุกคดียาเสพติดมาแล้ว 8 ครั้ง ออกมาทำพฤติกรรมซ้ำซาก
วันนี้ (11 มี.ค.) พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พล.ต.ท.นราเดช ทิพย์รักษ์ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. ช่วยราชการ บช.สอท. พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 สั่งการให้ พ.ต.อ.กฤติน ตปสีโล ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.1 พ.ต.ท.นพดล บุตรวงษ์ สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.1 นำกำลังเข้าจับกุมนายเอกวัฒน์ แก้วกระจ่าง หรืออาร์ม อายุ 33 ปี ชาว จ.ระยอง และนายพีระพงษ์ แสนทวีสุข หรือทีน อายุ 29 ปี ชาว จ.ระยอง พร้อมของกลางยาบ้า 400 เม็ด และยาไอซ์ น้ำหนัก 10 กรัม
สืบเนื่องจากชุดสืบสวน กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.1 ตรวจพบมีผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กรายหนึ่ง มีพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายยาเสพติดให้แก่กลุ่มวัยรุ่นผ่านสื่อโซเชียล จึงทำการสืบสวนจนทราบเจ้าของบัญชีเฟซบุ๊กรายนี้ คือ นายเอกวัฒน์ หรือ อาร์ม จึงแฝงตัวเข้าล่อซื้อยาบ้า จำนวน 400 เม็ด และยาไอซ์ น้ำหนัก 10 กรัม ในราคา 10,000 บาท โดยนัดหมายส่งมอบกันที่บริเวณหน้าวัดศรีวโนภาสสถิตพร ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง
กระทั่งเมื่อถึงเวลานัดหมายได้มีนายเอกวัฒน์ เจ้าของบัญชีเฟซบุ๊ก และนายพีระพงษ์ ขับรถยนต์เก๋งฮอนด้าซีวิค สีแดง ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน เข้ามายังจุดนัดหมาย เพื่อส่งมอบยาเสพติด จึงได้แสดงตัวเข้าจับกุม แต่ทั้งสองไหวตัวขับหลบหนี จึงไล่ติดตามและสามารถจับกุมตัวไว้ได้บริเวณตลาดนัดศาลาสังกะสี ในพื้นที่ ต.เพ อ.เมืองระยอง
เบื้องต้นสอบสวนทั้งสองให้การรับสารภาพว่า ได้ซื้อยาเสพติดดังกล่าว มาจากเพื่อนในเฟซบุ๊ก เพื่อนำมาขายต่อหากำไรอีกทอดหนึ่ง จากการตรวจสอบประวัติ พบว่า นายเอกวัฒน์ เคยมีประวัติต้องโทษจำคุกในคดียาเสพติดถึง 8 ครั้ง แต่ก็ไม่เข็ดหลาบ ยังกลับมามีพฤติกรรมค้ายาเสพติดซ้ำซากอีก
โดยตำรวจดำเนินคดีในความผิดฐาน “ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยไม่ได้รับอนุญาต และ ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า” ก่อนควบคุมตัวดำเนินการตามกฎหมายต่อไป