รถเมล์หักหลบรถจอดข้างทาง พุ่งชน จยย.ไรเดอร์ขี่อยู่ด้านหน้าดับคาที่

รถเมล์หักหลบรถจอดข้างทางเลนส์ซ้าย จังหวะเลี้ยวกลับเข้าเลนส์ไม่ทันมอง พุ่งชนหนุ่มไรเดอร์ขี่ จยย. เสียชีวิตคาที่ ย่านถนนรัชดา
วันนี้ (11 มี.ค.) ร.ต.ท.ณรงค์ศักดิ์ พิบูล รอง สว.สอบสวน สน.สุทธิสาร รับแจ้ง อุบัติเหตุรถประจำทางเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายที่บริเวณถนนรัชดา แขวงและเขตดินแดง รุดตรวจที่เกิดเหตุพร้อมแพทย์ รพ.รามาธิบดี และเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิร่วมกตัญญู
ที่เกิดเหตุอยู่บริเวณถนนรัชดาขาเข้าตีนสะพานข้ามคลองบางซื่อ พบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่น PCX สีแดง ทะเบียน 4 กอ 4580 กรุงเทพมหานคร ล้มตะแคงอยู่ริมฟุตปาธ ข้างรถ จยย.ยังพบร่างนายไกรวุฒิ อายุ 36 ปี อาชีพไรเดอร์ นอนหงายเสียชีวิต มีบาดแผลถูกทับที่ศีรษะ ห่างออกไปอีก 30 เมตรพบรถโดยสารประจำทาง สาย 185 (1-16) สีแดงขาว ทะเบียน 12-0101 กรุงเทพมหานคร มีนายมนตรี อายุ 45 ปี คนขับ รถประจำทางรอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยสีหน้าเคร่งเครียด
สอบสวน นายมนตรีให้การว่า ขณะที่ตนกำลังขับรถรับส่งผู้โดยสารมาตามถนนรัชดามุ่งหน้าถนนพระราม 9 เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นสะพานข้ามคลองบางซื่อ พบว่ามีรถยนต์จอดที่เลนซ้ายสุด ตนจึงหักหลบรถยนต์คันดังกล่าวมาที่เลนสอง เมื่อพ้นจึงหักพวงมาลัยกลับมาที่เลนซ้ายสุด แต่ไม่ทันมองว่ามีรถ จยย.จอดอยู่ข้างหน้าจึงได้พุ่งชนรถ จยย.คันดังกล่าวเข้าอย่างจัง จากนั้นจอดรถลงมาดูพบว่าคนขับรถ จยย.เสียชีวิตคาที่ จึงได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อรอให้การ
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคำ คนขับรถประจำทางและพยานในที่เกิดเหตุพร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุหากพบว่าเกิดจากความประมาทของคนขับรถประจำทางก็จะดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป