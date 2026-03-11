ผบ.ตร.นำตำรวจ–แม่บ้านตำรวจ ฟังธรรม "หลวงพ่อเยื้อน" เน้นสมาธิดับทุกข์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสมาคมแม่บ้านตำรวจ จัดโครงการ “แสงธรรมนำใจ” ได้รับเมตตาจาก "พระธรรมวชิรญาณโกศล วิ." หรือหลวงพ่อเยื้อน แสดงธรรม "การปฏิบัติสมาธิเพื่อการดับทุกข์"
วันนี้ (11 มี.ค.) เวลา 09.00 น. ที่ห้องศรียานนท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) พร้อมด้วย นางกนกวรรณ พันธุ์เพ็ชร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมโครงการ “แสงธรรมนำใจ” โดยมี พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผู้ช่วย ผบ.ตร., นางณฐิกา ปิตะนีละบุตร อุปนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ, นางวีรปริยา อัจฉริยะประดิษฐ์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ,นางอนงค์นาถ ถนอมจิตร กรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านตำรวจและที่ปรึกษาโครงการฯ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ และคณะแม่บ้านตำรวจ รวมกว่า 300 คน ร่วมฟังธรรมบรรยายจาก "พระธรรมวชิรญาณโกศล วิ." (หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล) เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธรรมยุตร) เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม (พระอารามหลวง) และเจ้าอาวาสวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จ.สุรินทร์
"พระธรรมวชิรญาณโกศล วิ." (หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล) ได้แสดงธรรม หัวข้อ "การปฏิบัติสมาธิเพื่อการดับทุกข์" สอนการทำสมาธิแบบ "กรรมฐานน้ำเย็น" สอนการเติมจิต โดยเน้นให้หยุดการปรุงแต่ง และแยกจิตออกจากขันธ์ห้า ไม่ให้ส่งจิตออกนอกกาย โดยการเจริญสติภาวนาให้จิตอยู่ในกาย (กายานุปัสสนา) เพื่อให้เห็นจิตที่บริสุทธิ์
โครงการ “แสงธรรมนำใจ” จัดขึ้นโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมแม่บ้านตำรวจ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ , แม่บ้านตำรวจ และประชาชน ได้น้อมนำคุณธรรม หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยจะจัดขึ้นเป็นประจำตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถรับชมรับฟังธรรมบรรยายย้อนหลังผ่านทางเพจเฟซบุ๊กสมาคมแม่บ้านตำรวจ และเพจเฟซบุ๊ก PoliceTV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ