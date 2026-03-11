ศาลอุทธรณ์ยืนยกฟ้อง "ช่อ-พรรณิการ์"ไม่ผิดพ.ร.บ.คอมฯ โพสต์เฟซบุ้ก "เพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยา"

ศาลอุทธรณ์ยืนยกฟ้อง "ช่อ-พรรณิการ์"พ้นผิดพ.ร.บ.คอมฯ โพสต์เฟซบุ้ก "เพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยา" ศาลชี้ยังไม่เข้าข่ายองค์ประกอบความผิด เป็นเพียงการใช้สิทธิแสดงความคิดเห็น
เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (11 มี.ค.) ที่ห้องพิจารณา 608 ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีดำอ.567/2565 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 8 เป็นโจทก์ ฟ้องน.ส.พรรณิการ์ วานิช หรือช่อ พรรณิการ์กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า เป็นจำเลยในความผิดฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตระหนกแก่ประชาชน ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มาตรา 14(2) และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 มาตรา 8
โดยอัยการโจทก์ระบุฟ้องความผิดสรุปว่า เมื่อระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 - 9 มิถุนายน 2562 จำเลยได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กของจำเลย ด้วยข้อความที่เกี่ยวข้องกับสถาบันเรื่องเพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยา อันเป็นเท็จ และเป็นการกระทบกระเทือนต่อจิตใจประชาชนไทยทั่วไป ก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่ประชาชนและส่งผลกระทบกระเทือนถึงจิตใจและเกิดการตื่นตระหนกตกใจกับประชาชนทั้งในด้านเศรษฐกิจความมั่นคงของประเทศ สาธารณะ ซึ่งจำเลยให้การปฏิเสธ
คดีนี้ศาลขั้นต้น พิเคราะห์พยานหลักฐานโจทก์และจำเลยแล้ว เห็นว่าการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
ต่อมาอัยการโจทก์ยื่นอุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำเลยตามความผิด
ศาลอุทธรณ์ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาหารือแล้ว มีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ เห็นว่า เพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยา องค์การค้าคุรุสภา เคยนำมาตีพิมพ์เผยแพร่แก่ประชาชนมาก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งการกระทำของจำเลยไม่ได้สร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชน รวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ต่อระบบเศรษฐกิจ ต่อระบบสาธารณูประโภค และเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ตามรัฐธรรมนูญ
การกระทำของจำเลยจึงไม่เข้าข่ายองค์ประกอบความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯที่ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องจำเลยมานั้นศาลอุทธรณ์เห็นพ้องด้วยอุทธรณ์โจทก์ฟังไม่ขึ้นพิพากษายืน
ต่อมาภายหลังศาลพิพากษา นายกฤษฎางค์ นุตจรัส ทนายความให้สัมภาษณ์ว่า คดีนี้อัยการฟ้องน.ส.พรรณิการ์ตั้งแต่ปี 2565 จากการโพสต์ข้อความเพลงยาวพยากรณ์ในสมัยที่ยังเป็นนิสิต ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องเมื่อปี 2566 จนกระทั้งวันนี้ศาลอุทธรณ์ก็เห็นพ้องกับที่ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าไม่มีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เป็นการแสดงความคิดเห็นตามเสรีภาพของตนเอง ซึ่งเพลงยาวพยากรณ์สมัยกรุงศรีอยุธยามีเนื้อหาที่เกี่ยวกับระบบการปกครองในสมัยนั้น อยู่ในแบบเรียนและพงศาวดารซึ่งน.ส.พรรณิกาก็นำมาโพสต์จากส่วนนั้น
เมื่อถามว่าศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น จะมีขั้นตอนอย่างไรต่อไป นายกฤษฎางค์ กล่าวว่า จะมีการปรึกษากันอีกครั้งเพราะเรื่องนี้ตัวน.ส.พรรณิการ์เสียหาย ส่วนที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง และศาลอุทธรณ์พิพากษายืน กฎหมายบัญญัติเอาไว้ว่าคู่ความไม่สามารถยื่นฎีกาได้ แต่โจทก์ในคดีนี้เป็นพนักงานอัยการมีช่องว่าหากอัยการสูงสุดมีความเห็นอนุญาตให้ฎีกา ก็สามารถทำได้ภายใน 30 วัน
ด้านน.ส.พรรณิการ์ กล่าวด้วยว่า ตนเป็นนักการเมืองไม่กี่คนในประเทศไทยที่ถูกตัดสิทธิดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตโดยศาลฎีกาจากการละเมิดจริยธรรมร้ายแรงโดยคดีเป็นมูลเหตุจากการที่ตนโพสต์เฟซบุ๊กในสมัยที่เป็นนิสิต ตนถูกตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิต แต่ในคดีอาญาชนะไปแล้ว 2 ศาล ตนมองว่าการดำเนินคดีอาญา กับเรื่องจริยธรรมไม่ได้ไปด้วยกัน เอยากให้สังคมพิจารณาว่าการตัดสิทธินักการเมืองตลอดชีวิตโดยใช้เรื่องจริยธรรมเป็นธรรมหรือไม่